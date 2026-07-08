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Penuh Plot Twist! Simak Sinopsis Love Beyond Memory, Microdrama Seru di V+Short

Khafid Mardiyansyah , Jurnalis-Rabu, 08 Juli 2026 |22:01 WIB
Penuh Plot Twist! Simak Sinopsis Love Beyond Memory, Microdrama Seru di V+Short
Love Beyond Memory
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JAKARTA - Di tengah tren microdrama yang semakin digemari, V+Short hadir sebagai aplikasi yang menawarkan beragam short form drama dari berbagai genre seru. V+Short menghadirkan episode-episode berdurasi singkat dengan alur yang cepat, penuh konflik, dan diakhiri dengan cliffhanger yang membuat penonton ingin terus menonton episode berikutnya. 

Klik link di sini untuk nonton di V+Short. Salah satu microdrama terbaru yang wajib masuk watchlist adalah Love Beyond Memory. 

Drama pendek ini menggabungkan romansa yang menguras emosi dengan intrik perebutan kekuasaan dan rahasia keluarga yang perlahan terungkap. Setiap episodenya membawa penonton semakin dalam ke dalam konflik, tanpa terasa bertele-tele. 

Sinopsis Love Beyond Memory 

Aqyla Mahesa adalah pewaris keluarga Mahesa yang hidupnya tampak sempurna. Namun di balik itu, ia menyimpan rahasia besar: penyakit otak langka yang membuat ingatannya perlahan memudar. Di saat Aqyla sedang berjuang melawan kondisinya, orang-orang yang paling ia percaya justru berbalik mengkhianatinya. Sang suami, Vincent, bekerja sama dengan ibu tirinya, Cathrine, untuk mengambil alih harta dan kekuasaan keluarga Mahesa. 

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