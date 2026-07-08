Microdrama Assassin's Apprentice Falling for the Target: Misi Terakhir Sang Pembunuh Bayaran

JAKARTA - Microdrama Assassin's Apprentice Falling for the Target menjadi salah satu short-form drama di V+Short yang memadukan aksi, intrik, dan romansa dalam episode-episode singkat yang intens. Dengan alur yang bergerak cepat, setiap episode menghadirkan konflik baru yang membuat penonton sulit berhenti menonton.

Bagi penggemar microdrama bertema dunia kriminal, aksi, dan hubungan yang berkembang di tengah situasi berbahaya, Assassin's Apprentice Falling for the Target bisa menjadi pilihan tontonan yang wajib masuk watchlist.

Microdrama Assassin's Apprentice Falling for the Target dapat disaksikan melalui aplikasi V+Short, yang menghadirkan beragam short-form drama dari berbagai genre dengan format video vertikal yang praktis dinikmati kapan saja. Sebelum lanjut, klik link di sini untuk download terlebih dahulu aplikasi V+Short.

Sinopsis Microdrama Assassin's Apprentice Falling for the Target

Microdrama kali ini mengikuti kisah seorang pembunuh bayaran wanita yang dikenal sebagai sosok terbaik di bidangnya. Menjelang masa pensiun, ia menerima satu misi terakhir yang jauh berbeda dari tugas-tugas sebelumnya.

Alih-alih menghabisi target, dia justru diminta melatih anak di luar nikah seorang bos mafia agar siap menjadi penerus organisasi. Misi yang awalnya terlihat sederhana ternyata dipenuhi ancaman, jebakan, dan musuh yang terus mengintai.

Dalam prosesnya, keduanya harus menghadapi berbagai rintangan yang menguji kemampuan, keberanian, sekaligus kepercayaan satu sama lain. Hubungan yang semula hanya sebatas mentor dan murid perlahan berubah dengan cara yang tidak pernah mereka bayangkan.

Namun, apakah misi terakhir ini benar-benar akan berjalan sesuai rencana? Atau justru menjadi awal dari permainan yang jauh lebih berbahaya?