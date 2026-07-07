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Microdrama You Light Up My World Sukses Bikin Emosi, Simak Sinopsis Lengkapnya di V+Short

Anindita Trinoviana , Jurnalis-Selasa, 07 Juli 2026 |19:58 WIB
Microdrama <i>You Light Up My World</i> Sukses Bikin Emosi, Simak Sinopsis Lengkapnya di V+Short
Microdrama You Light Up My World. (Foto: MNC Media)
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JAKARTA - You Light Up My World menjadi salah satu microdrama di V+Short yang mengangkat kisah drama keluarga. Dikemas dalam episode-episode singkat, drama ini menghadirkan alur yang padat dengan konflik yang terus berkembang. Tema keluarga, orang tua, hingga masa lalu yang belum selesai menjadi kekuatan utama yang membuat You Light Up My World menarik untuk diikuti.

Microdrama You Light Up My World dapat disaksikan melalui platform V+Short. Download aplikasi V+Short di Play Store atau App Store dengan klik link di sini.

Sinopsis You Light Up My World

Keluarga Natalie Shaw hancur akibat sebuah kebakaran. Ibunya, Yolanda Lawson, pergi bersama neneknya dan memulai kehidupan serta keluarga baru, sementara sang ayah, Landon Shaw, kehilangan satu ginjal dan satu kaki saat menyelamatkan Natalie.

Delapan belas tahun kemudian, Natalie mengetahui bahwa ibu dari teman sekelasnya, Cherry, ternyata adalah Yolanda Lawson. Teman Cherry yang bernama Liam terus merundung Natalie, sementara Landon Shaw mengalami luka parah hingga koma setelah melindungi putrinya. Saat berada di rumah sakit, Natalie menyaksikan begitu dekatnya hubungan sang ibu dengan Cherry.

Daya tarik You Light Up My World terletak pada cerita yang langsung menyentuh emosi sejak awal. Konflik keluarga yang rumit dipadukan dengan pengorbanan seorang ayah dan hubungan ibu-anak yang terpisah selama bertahun-tahun membuat setiap episodenya terasa semakin emosional.

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