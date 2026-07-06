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Sinopsis Microdrama Dragon King’s Sanctuary di V+Short, Kisah War God yang Dikhianati Cinta

Khafid Mardiyansyah , Jurnalis-Senin, 06 Juli 2026 |17:02 WIB
Sinopsis Microdrama Dragon King’s Sanctuary di V+Short, Kisah War God yang Dikhianati Cinta
Dragon King Sanctuary
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JAKARTA - Platform V+Short kembali menghadirkan microdrama yang tak akan kalah seru lewat judul Dragon King’s Sanctuary. Drama pendek ini mengangkat kisah seorang War God legendaris yang harus menghadapi kenyataan pahit setelah bebas dari penjara. Sebelum lanjut ke sinopsisnya, download aplikasi V+Short di Play Store atau App Store dengan klik link di sini

Mengusung genre romantis, aksi, dan melodrama, Dragon King’s Sanctuary menghadirkan konflik pengorbanan, cinta lama, hingga pengkhianatan. Cerita ini menjadi menarik karena tokoh utamanya bukan hanya dikenal sebagai pejuang hebat di medan perang. 

Ia juga digambarkan sebagai pria yang menyimpan luka mendalam karena cinta yang selama ini ia percaya justru berubah menjadi sumber penderitaan. 

Sinopsis Dragon King’s Sanctuary 

Microdrama Dragon King’s Sanctuary menceritakan tentang seorang War God legendaris yang enam tahun lalu mengorbankan dirinya demi menegakkan keadilan. Namun, pengorbanan tersebut membuatnya harus menerima hukuman berat dan mendekam di penjara. 

Selama menjalani masa tahanan, ia terus bertahan dengan satu kenangan yang tidak pernah hilang. Kenangan itu adalah tentang wanita misterius yang pernah menyelamatkan hidupnya. Bagi sang War God, wanita tersebut bukan hanya sosok penyelamat. Ia menjadi alasan untuk tetap kuat di tengah hari-hari gelapnya. 

Selama enam tahun, ia menyimpan harapan bahwa suatu hari nanti ia bisa kembali bertemu dengan wanita itu dan membalas semua kebaikannya. Namun, setelah akhirnya bebas dari penjara, kenyataan yang ia temui tidak sesuai dengan harapannya. 

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