Sinopsis Film Wedding Agreement, Perjuangan Indah Permatasari Rebut Hati Refal Hady

JAKARTA - Sinopsis film Wedding Agreement akan dibahas dalam artikel Okezone kali ini. Wedding Agreement adalah sebuah film drama Indonesia tahun 2019 yang disutradarai oleh Archie Hekagery, dan diangkat berdasarkan novel yang berjudul sama karya Eria Chuzaimiah alias Mia Chuz, yang terlebih dahulu populer di Wattpad.

Wedding Agreement mengisahkan tentang Bian (Refal Hady) yang rela dijodohkan dengan Tari (Indah Permatasari) demi membahagiakan ibunya, meskipun ia sudah menjalin hubungan selama lima tahun dengan kekasihnya, Sarah (Aghniny Haque). Dan kekuatan tekad Tari untuk mempertahankan perkawinan ini sekaligus merebut hati Bian dari Sarah.

Btari Hapsari (biasa dipanggil Tari) adalah pengusaha muda yang sukses dengan usaha roti goreng dan sering menghadiri seminar tentang wirausahanya, sedangkan Biantara Wicaksana (Bian) bekerja sebagai insinyur.

Mereka menikah bukan berdasarkan saling mencintai, tetapi dijodohkan oleh orang tua mereka. Kedua orang tua mereka saling bersahabat dan saling mendukung; ketika keluarga Bian jatuh bangkrut, orang tua Tari membantu hingga bisa kembali bangkit, sehingga mereka bersepakat untuk menjodohkan anak-anak mereka.

Mama Bian menderita kanker payudara dan sering menjalani kemoterapi, sehingga Bian menerima perjodohan itu untuk membahagiakan mamanya. Sedangkan orang tua Tari meninggal karena kecelakaan ketika Tari SMP; dan sejak itu Tari diasuh oleh Pakde dan Budenya yang tidak memiliki anak.

Sesaat setelah menikah, Bian memberikan Tari selembar kertas perjanjian yang bermeterai; bahwa mereka tidak boleh mengurusi kehidupan yang lain, dan pada saat usia pernikahan mereka berusia 1 tahun mereka akan bercerai, mereka akan menempati kamar terpisah, dan Tari dilarang untuk memasuki area pribadi Bian. Bian beralasan karena ia tidak mencintai Tari, dan sebelumnya Bian sudah bertunangan dengan Sarah.

Hal ini membuat Tari terkejut dan tidak mau menerima karena baginya pernikahan bukan untuk dipermainkan. Bian pun menantang Tari jika tidak terima bisa menuntut cerai ke Pengadilan Agama. Tari berusaha bersabar dengan tetap menyiapkan keperluan Bian dan membuatkan makanan soto Betawi walaupun Bian tidak pernah mau memakannya. Ami, sahabat Tari yang periang dan hobi bermain skateboard menasihati Tari untuk mengikuti kemauan Bian agar tidak menjadi beban pikiran Tari.