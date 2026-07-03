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Sinopsis Tobat Jatuh Cinta Eps. 12: Suasana Kampung Mencekam, Mila Cemaskan Kondisi Ayah Mertua

Anindita Trinoviana , Jurnalis-Jum'at, 03 Juli 2026 |15:30 WIB
Sinopsis <i>Tobat Jatuh Cinta</i> Eps. 12: Suasana Kampung Mencekam, Mila Cemaskan Kondisi Ayah Mertua
'Tobat Jatuh Cinta' Episode 12. (Foto: MNC Media)
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JAKARTA - Tobat Jatuh Cinta tayang pukul 17.45 WIB di RCTI Channel 28. Mengusung genre drama komedi komunal, serial ini menyajikan perpaduan unik antara satire yang menggelitik dan drama yang mengharu biru di tengah kehidupan masyarakat Kampung Sindang Barang. 

Sinetron ini dibintangi oleh dr. Bagas (Kenny Austyn), Mila (Gisella Anastasia), Fajar (Fajar Sadboy), Hasna (Neneng Wulandari), Elin (Larasati Nugroho), Rora (Angbeen Rishi) dan aktor-aktris berbakat lainnya.

Pada episode kali ini, di tengah berbagai salah paham dan aksi lucu para warga, suasana kampung mendadak berubah mencekam ketika seseorang menyusup ke rumah Mila pada tengah malam. Kepanikan itu berujung pada Pak Efendi jatuh dan harus dilarikan ke rumah sakit.

Di rumah sakit, Mila diliputi kecemasan menunggu kondisi ayah mertuanya, sementara Bagas berusaha menenangkan sekaligus menyembunyikan kenyataan bahwa kondisi Pak Efendi sangat kritis agar Mila tidak semakin terpukul. Di sisi lain, Jaka yang justru menghilang sibuk mencari Erika, tetapi malah ditolak dan diusir. 

Berbagai bumbu komedi tetap hadir lewat tingkah Hasna, Mang Ihin, Bunda Latifah, Om Rocky, Rora, hingga Fajar yang membuat suasana duka tidak kehilangan sentuhan ringan khas Kampung Sindang Barang. Namun akhirnya kabar paling menyedihkan datang ketika Pak Efendi meninggal dunia dan dimakamkan tanpa kehadiran Jaka yang tak kunjung ditemukan.

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