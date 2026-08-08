5 Drama Korea Kim Soo Hyun yang Catat Rating Tinggi, Wajib Ditonton!

JAKARTA - Belakangan ini, nama Kim Soo Hyun kembali mencuri atensi para penggemar drama Korea. Lantaran, setelah vakum selama 16 bulan, dia mulai kembali aktif di dunia hiburan melalui aktivitasnya sebagai model brand fesyen Filipina.

Aktivitas aktor berusia 38 tahun itu langsung memicu spekulasi para penggemar jika dirinya telah bersiap untuk kembali ke layar kaca.

Kim Soo Hyun juga berada di deretan aktor dengan bayaran tertinggi di Korea Selatan. Bukan tanpa alasan, dia dinilai menjadi salah satu aktor yang bisa menghidupkan perannya di berbagai judul drama Korea.

Berbagai drama yang dibintanginya juga berhasil mencatatkan rating hingga double digit. Nah, berikut beberapa drama Korea Kim Soo Hyun yang populer dan wajib masuk daftar antrean untuk ditonton.

1. The Moon That Embraces the Sun

Tayang perdana pada 2012, drama satu ini berhasil mencatatkan rating Nielsen hingga 42,4 persen. Drama yang juga dikenal dengan judul Moon Embracing the Sun itu dikemas dalam 20 episode dan mendapat julukan sebagai drama nasional.