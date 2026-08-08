Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY MOVIE

5 Drama Korea Kim Soo Hyun yang Catat Rating Tinggi, Wajib Ditonton!

Anindita Trinoviana , Jurnalis-Sabtu, 08 Agustus 2026 |21:30 WIB
5 Drama Korea Kim Soo Hyun yang Catat Rating Tinggi, Wajib Ditonton!
5 Drama Korea Kim Soo Hyun yang Catat Rating Tinggi. (Foto: Instagram/@soohyun_k216)
A
A
A

JAKARTA - Belakangan ini, nama Kim Soo Hyun kembali mencuri atensi para penggemar drama Korea. Lantaran, setelah vakum selama 16 bulan, dia mulai kembali aktif di dunia hiburan melalui aktivitasnya sebagai model brand fesyen Filipina. 

Aktivitas aktor berusia 38 tahun itu langsung memicu spekulasi para penggemar jika dirinya telah bersiap untuk kembali ke layar kaca. 

Kim Soo Hyun juga berada di deretan aktor dengan bayaran tertinggi di Korea Selatan. Bukan tanpa alasan, dia dinilai menjadi salah satu aktor yang bisa menghidupkan perannya di berbagai judul drama Korea. 

Berbagai drama yang dibintanginya juga berhasil mencatatkan rating hingga double digit. Nah, berikut beberapa drama Korea Kim Soo Hyun yang populer dan wajib masuk daftar antrean untuk ditonton. 

1. The Moon That Embraces the Sun

Tayang perdana pada 2012, drama satu ini berhasil mencatatkan rating Nielsen hingga 42,4 persen. Drama yang juga dikenal dengan judul Moon Embracing the Sun itu dikemas dalam 20 episode dan mendapat julukan sebagai drama nasional. 

Halaman:
1 2 3
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/14/206/3236135//heo_nam_jun-lD4y_large.jpg
Heo Nam Jun Digaet Bintangi Drama Adaptasi Webtoon Currency Reform
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/14/33/3236063//kim_soo_hyun-2Dn5_large.jpg
Fans Tak Sabar Nantikan Comeback Kim Soo  Hyun di Dunia Akting
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/14/33/3236060//kim_soo_hyun-AbwY_large.jpg
Kim Soo Hyun Comeback, Siap Bangun Kembali Kepercayaan Publik Lewat Karya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/14/33/3236015//kim_soo_hyun-xuzN_large.jpg
Dinyatakan Tak Bersalah, Kim Soo Hyun Langsung Kebanjiran Job
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/09/33/3235086//kim_jae_wook-EBzl_large.jpg
6 Aktor K-Drama yang Perankan Karakter Pencemburu, Siapa Favoritmu?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/06/206/3234541//6_drakor_baru_agustus_2026_yang_wajib_masuk_watchlist-nClH_large.jpg
6 Drakor Baru Agustus 2026 yang Wajib Masuk Watchlist, No.1 Digadang Bikin Baper!
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement