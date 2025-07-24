Advertisement
Lee Hyeri dan Hwang In Yeop Bakal Main Drama Romantis To You

Siska Maria Eviline , Jurnalis-Kamis, 24 Juli 2025 |21:30 WIB
Lee Hyeri dan Hwang In Yeop Bakal Main Drama Romantis <i>To You</i>
Lee Hyeri dan Hwang In Yeop Bakal Main Drama Romantis To You. (Foto: Vogue/Marie Claire)
A
A
A

SEOUL - Lee Hyeri berpotensi adu akting dengan Hwang In Yeop dalam drama romantis berjudul To You. Kabar tersebut dikonfirmasi agensi sang aktris, SUBLIME, pada 24 Juli 2025.

“Hyeri mendapat tawaran untuk membintangi drama tersebut. Saat ini, dia masih mempertimbangkan tawaran tersebut,” ujarnya dikutip dari Top Star News, Kamis (24/7/2025). 

Lee Hyeri dan Woo Tae Diisukan Pacaran, Agensi Buka Suara
Lee Hyeri dan Hwang In Youp Bakal Main Drama Romantis To You. (Foto: GQ)

Skenario drama To You digarap oleh Jung Eun Bi, penulis skenario yang menggarap drama populer Doom at Your Service dan Beauty Inside. Drama tersebut berkisah tentang dua orang dengan pilihan hidup yang berbeda.

Reporter Yi Jae (Lee Hyeri) digambarkan sebagai perempuan yang membangun masa remajanya dengan mimpi. Namun pada usia 20 tahun, dia harus merasakan kekecewaan setelah menghadapi kenyataan pahit dalam hidupnya. 

Hwang In Yeop Resmi Teken Kontrak Eksklusif dengan Agensi Baru
Hwang In Yeop Resmi Teken Kontrak Eksklusif dengan Agensi Baru

Pada usia 30 tahun, Yi Jae merasa hidupnya terjebak dalam hal yang ‘biasa-biasa saja’. Di lain pihak, ada sutradara film Soo Bin (Hwang In Yeop) yang menghabiskan masa remajanya dengan mengikuti rencana orangtuanya. 

Namun saat usia 20 tahun, dia memutuskan keluar dari cangkangnya hingga meraih semua mimpi-mimpinya di usia 30 tahun.*

(SIS)

