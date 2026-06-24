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V+Short Hadirkan Microdrama Full Throttle Family, Kisah Mantan Pembalap yang Kembali ke Dunia Lama

Khafid Mardiyansyah , Jurnalis-Rabu, 24 Juni 2026 |23:03 WIB
V+Short Hadirkan Microdrama Full Throttle Family, Kisah Mantan Pembalap yang Kembali ke Dunia Lama
Microdrama
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JAKARTA - V+Short menghadirkan deretan microdrama berbasis AI, salah satunya Full Throttle Family. Mengusung format vertikal yang cepat dan padat, microdrama ini menawarkan pengalaman menonton yang langsung membawa penonton masuk ke pusaran aksi, rahasia, dan ketegangan sejak menit pertama. 

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Bayangkan hidup yang sudah susah payah ditata ulang tiba-tiba hancur hanya karena satu tuduhan. Itulah yang dialami Rafa Santos, mantan legenda balap jalanan yang harus kembali ke dunia lama yang penuh risiko demi menyelamatkan keluarganya. Microdrama Full Throttle Family menceritakan Rafa Santos, mantan pembalap jalanan yang sudah lama memilih hidup tenang. 

Ia berusaha menjauh dari dunia balap ilegal, dan bahaya yang dulu sangat dekat dengannya. Namun, sang adik, Kai, tiba-tiba terseret dalam kasus besar setelah dituduh mencuri ARGUS, sebuah sistem teknologi canggih yang menyimpan kemampuan berbahaya. Tuduhan itu membuat Kai menjadi incaran banyak pihak dan menyeret Rafa kembali ke jalanan yang pernah ia tinggalkan. 

Bagi Rafa, semakin jauh ia mencari jawaban, semakin jelas bahwa ada sesuatu yang lebih besar sedang bergerak di balik kasus tersebut. ARGUS bukan teknologi biasa, dan orang-orang yang mengincarnya jelas bukan lawan sembarangan. Dalam situasi yang makin panas, Rafa kembali bertemu dengan Maya, masa lalunya yang hadir di waktu paling tidak terduga. Pertemuan itu membuka petunjuk baru, tetapi juga membuat Rafa harus berhadapan lagi dengan luka dan rahasia yang belum benar-benar selesai. 

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