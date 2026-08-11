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Dari Anak Angkat yang Diremehkan hingga Jadi Legenda, Nonton Ward God of the Abyss di V+Short

Khafid Mardiyansyah , Jurnalis-Selasa, 11 Agustus 2026 |21:01 WIB
Dari Anak Angkat yang Diremehkan hingga Jadi Legenda, Nonton <i>Ward God of the Abyss</i> di V+Short
War God of The Abyss
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JAKARTA – Bagaimana jika seseorang yang selama ini dianggap lemah dan tidak berguna ternyata menyimpan kekuatan luar biasa? Pertanyaan tersebut menjadi awal dari kisah Ward God of the Abyss, microdrama yang hadir di V+Short. Download aplikasi V+Short gratis dengan klik link di sini.  

Sinopsis Ward God of The Abyss 

Anak angkat yang selama ini dianggap lemah dan selalu diremehkan ternyata menyimpan rahasia besar. Di balik sikapnya yang pemalu, ia adalah jenius bela diri yang mampu menyerap kekuatan petir dan cahaya bintang ke dalam tubuhnya. 

Suatu hari, ia secara tak sengaja menyelamatkan seorang pejuang tangguh yang juga merupakan pewaris keluarga terkaya dan tercantik dari serangan seekor harimau. Sejak saat itu, hidupnya berubah. Hinaan yang selama ini ia terima perlahan berakhir, dan perjalanan untuk membuktikan kekuatannya pun dimulai. 

Dari sosok yang tak dianggap menjadi seorang pahlawan, inilah awal lahirnya sebuah legenda. 

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