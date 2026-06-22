Dari Sopir Bus Jadi Pemimpin Negara? Ini Serunya Microdrama Love In A Fallen Nation di V+Short

JAKARTA - V+Short kembali menghadirkan microdrama yang cocok untuk kamu yang suka cerita singkat, intens, dan penuh konflik emosional. Kali ini, lewat “Love In A Fallen Nation”, penonton diajak masuk ke dunia yang penuh intrik politik, pengkhianatan, cinta, dan perjuangan mempertahankan sebuah negara yang hampir runtuh. Download aplikasi V+Short di Play Store atau App Store dengan klik di sini.

Microdrama “Love In A Fallen Nation” mengikuti kehidupan Cristobal Alvarez, seorang sopir bus sederhana yang tidak pernah membayangkan dirinya akan memegang tanggung jawab sebesar itu. Hidupnya berubah drastis ketika ia secara mengejutkan ditunjuk menjadi penerus pemimpin negara.

Dari kehidupan biasa, Cristobal bersama istrinya, Elena, tiba-tiba masuk ke dunia kekuasaan yang penuh tekanan dan bahaya. Di tengah situasi negara yang tidak stabil, keduanya harus menghadapi berbagai pihak yang meragukan kemampuan Cristobal untuk memimpin.

Salah satu tantangan terbesar datang dari General Rojas, sosok militer keras yang memiliki pandangan berbeda tentang cara mengendalikan negara. Selain itu, muncul pula ancaman dari pihak luar yang melihat kekacauan sebagai peluang untuk mengambil keuntungan.

Yang membuat “Love In A Fallen Nation” menarik bukan hanya konflik politiknya, tetapi juga hubungan Cristobal dan Elena. Elena hadir sebagai sosok istri yang kuat, cerdas, dan menjadi pendukung penting di tengah tekanan yang terus meningkat. Dengan cerita yang intens, karakter kuat, dan konflik yang bikin penasaran, “Love In A Fallen Nation” menjadi salah satu microdrama V+Short yang sayang untuk dilewatkan.

Nonton cerita lengkapnya dengan download aplikasi V+Short di Play Store atau App Store sekarang!



(kha)

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