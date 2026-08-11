Cinta Pertama Tiba-Tiba Kembali Jelang Pernikahan, Nonton Keseruan When We Remember Us di V+Short

JAKARTA – Bagaimana jika cinta pertama yang telah hilang selama sepuluh tahun tiba-tiba kembali tepat ketika pernikahan sudah di depan mata? Pertanyaan tersebut menjadi awal kisah When We Remember Us, microdrama eksklusif V+Short yang dapat disaksikan dengan klik link di sini.

Menceritakan tentang Grace Wijaya, seorang putri konglomerat yang sejak kecil terbiasa hidup di bawah kendali sang ibu, Victoria. Ketika pernikahannya dengan Daniel semakin dekat, Grace justru kembali dipertemukan dengan masa lalunya yang selama ini ia kira telah hilang untuk selamanya.

Cinta Pertama yang Kembali Setelah Sepuluh Tahun

Grace Wijaya, putri seorang konglomerat, selalu hidup di bawah kendali sang ibu, Victoria. Menjelang pernikahannya dengan Daniel, hidup Grace mulai berubah ketika ia tak sengaja bertemu kembali dengan Ethan, cinta pertamanya yang telah menghilang selama sepuluh tahun.

Pertemuan itu membuat perasaan lama Grace kembali muncul. Di saat yang sama, Daniel mulai curiga, sementara Rose, sekretaris Daniel yang terobsesi padanya, diam-diam menjalankan berbagai intrik. Hingga akhirnya, sebuah rahasia besar dari masa lalu terungkap.

Ketika cinta pertama kembali setelah sepuluh tahun, Grace harus menghadapi pilihan yang tidak mudah. Apakah ia akan tetap mengikuti keinginan keluarga, atau berani memperjuangkan cinta yang selama ini belum benar-benar hilang?

Lalu, apa sebenarnya yang terjadi di antara Grace dan Ethan sepuluh tahun lalu? Dan mampukah Grace menghadapi berbagai konflik yang muncul setelah rahasia masa lalunya terungkap?

Temukan jawabannya dalam When We Remember Us, microdrama eksklusif V+Short yang penuh kisah cinta, rahasia, dan konflik keluarga. Jangan lewatkan kisah Grace dan Ethan! Download aplikasi V+Short sekarang dan saksikan When We Remember Us hanya di V+Short.

(kha)

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