Suka Microdrama Singkat? Intip Sinopsis Don’t Hurt Me, Daddy, Mommy’s Leaving di V+Short

JAKARTA - V+Short dikenal menghadirkan tontonan microdrama atau short drama yang cocok untuk penonton yang suka cerita singkat, padat, dan emosional. Dengan durasi episode yang ringkas, setiap adegannya dibuat cepat, intens, dan penuh konflik yang membuat penonton penasaran untuk lanjut ke episode berikutnya. Download aplikasi V+Short dengan klik link di sini sekarang!

Salah satu microdrama yang bisa masuk daftar tontonan kamu adalah “Don’t Hurt Me, Daddy, Mommy’s Leaving”. Microdrama ini menceritakan Zoe, seorang wanita yang telah memberikan seluruh hatinya untuk Richard. Ia mencintai Richard dengan tulus dan berharap suatu hari pria itu bisa membalas perasaannya.

Bahkan ketika Zoe melahirkan seorang putri kecil bernama Amy, ia masih percaya bahwa keluarga kecil mereka bisa menjadi alasan bagi Richard untuk membuka hatinya. Namun, ternyata Richard masih belum bisa melupakan cinta pertamanya. Hatinya seolah tertinggal pada seseorang di masa lalu, sementara Zoe dan Amy hanya bisa menunggu untuk benar-benar diterima. Yang paling menyakitkan, Amy bahkan tidak mendapatkan kehangatan yang ia harapkan dari sosok ayah.

Gadis kecil itu ingin memanggil Richard dengan sebutan “Dad”, tetapi keinginan sederhana itu justru menjadi bagian dari luka yang terus membekas. Zoe pun mulai sadar bahwa cinta tidak seharusnya selalu berarti bertahan dalam rasa sakit. Bersama Amy, ia membuat janji yang sederhana namun penuh makna: jika satu luka lagi datang, mereka akan pergi untuk selamanya.

Ketika Zoe dan Amy akhirnya memilih pergi, Richard mulai merasakan kekosongan yang selama ini ia abaikan. Rumah yang dulu terasa biasa saja mendadak menjadi sunyi. Orang-orang yang tidak ia hargai justru menjadi kehilangan terbesar dalam hidupnya. Apakah Richard masih punya kesempatan untuk memperbaiki semuanya?

Atau kepergian Zoe dan Amy akan menjadi akhir dari keluarga yang selama ini ia sia-siakan? Saksikan episode lengkap “Don’t Hurt Me, Daddy, Mommy’s Leaving” hanya di V+Short. Download aplikasi V+Short sekarang dan ikuti perjalanan Zoe, Amy, dan Richard sampai akhir.



(kha)

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