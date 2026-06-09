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Viral Drama Teach You a Lesson, Jadi Peringkat 1 di Netflix Korea

Mei Sada Sirait , Jurnalis-Selasa, 09 Juni 2026 |13:12 WIB
Viral Drama <i>Teach You a Lesson</i>, Jadi Peringkat 1 di Netflix Korea
Teach You a Lesson langsung menempati posisi pertama di daftar Top 10 Netflix Korea sehari setelah penayangannya. (Instagram/@netflixkr)
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SEOUL - Drama Korea terbaru Teach You a Lesson tengah mencuri perhatian penonton, termasuk di Indonesia. Baru dirilis pada 5 Juni 2026, serial ini langsung menempati posisi pertama di daftar Top 10 Netflix Korea sehari setelah penayangannya.  

Kesuksesan tersebut membuat drama ini ramai diperbincangkan di media sosial. Banyak penonton mengaku tertarik dengan premisnya yang berbeda dari drama sekolah pada umumnya.

Dikutip dari KBizoom, Selasa (9/6/2026), Teach You a Lesson mengisahkan sebuah badan khusus bernama Teachers’ Rights Protection Bureau atau Biro Perlindungan Hak Guru. Lembaga fiktif ini dibentuk untuk melindungi korban dan memulihkan ketertiban di sekolah yang dipenuhi kasus perundungan, kekerasan, hingga penyalahgunaan wewenang.  

Dalam drama tersebut, Kim Moo-yul berperan sebagai Na Hwa-jin, seorang inspektur yang berpihak pada siswa, guru, dan korban ketidakadilan. Karakternya digambarkan tegas, berani, namun tetap memiliki sisi emosional yang membuat penonton mudah terhubung dengannya.  

Salah satu alasan drama ini digemari adalah alur ceritanya yang dinilai cepat dan memuaskan. Selain mengangkat isu perundungan di sekolah, serial ini juga dibumbui adegan aksi yang intens sehingga memberikan sensasi berbeda.

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