Daftar Microdrama Enemy to Lovers di V+Short, Dari Benci Jadi Cinta

JAKARTA - Cerita enemy to lovers selalu punya daya tarik tersendiri karena menghadirkan hubungan yang awalnya penuh pertengkaran, salah paham, dan ego, lalu perlahan berubah menjadi rasa peduli hingga cinta.

Konflik yang intens membuat penonton ikut gemas melihat dua karakter yang awalnya saling membenci justru tidak bisa menghindari perasaan masing-masing. Bagi kamu yang suka kisah cinta penuh tarik-ulur, V+Short punya beberapa microdrama bertema enemy to lovers yang bisa masuk watchlist. Download aplikasi V+Short di Play Store atau App Store dengan klik di sini.

Dengan durasi episode yang singkat, setiap cerita dikemas padat tanpa banyak basa-basi. Pertemuan pertama yang kacau, konflik status sosial, rahasia masa lalu, hingga hubungan palsu yang berubah jadi nyata menjadi bumbu yang membuat ceritanya semakin seru. Simak rekomendasi microdrama V+Short bertema enemy to lovers berikut ini:

Dating My Enemy’s Daughter

Billy, mahasiswa rebel yang selalu berurusan dengan dosen killer Pak Surya, jatuh hati pada Karin. Ia tidak tahu bahwa gadis itu adalah putri musuh bebuyutannya sendiri, sang dosen killer.

Persaingan makin memanas ketika Rendy, pria yang dianggap sempurna, ternyata menyimpan sisi gelap dan mulai menyerang Billy dengan cara kotor. Saat Billy mempertaruhkan dirinya untuk menyelamatkan Karin, kebenaran akhirnya terungkap dan Ia membuktikan bahwa ketulusan bisa mengubah pandangan bahkan dari orang yang paling membencinya.

The Scholarship Boy Stole My Heart

Sheila tak pernah menyangka hidupnya akan berubah karena Reza, siswa penerima beasiswa yang merupakan anak sopir keluarganya. Awalnya mereka saling membenci, tetapi kebersamaan sebagai tutor dan murid perlahan menumbuhkan perasaan yang tak bisa dihindari. Saat cinta mereka mulai bersemi, berbagai rintangan datang menghadang, mulai dari kecemburuan tunangan Sheila hingga ancaman yang bisa menghancurkan masa depan Reza.

Ketika Reza harus meninggalkan segalanya demi mengejar mimpinya, Sheila dihadapkan pada pilihan tersulit: mempertahankan cinta atau merelakannya pergi.

Hate That I Love You

Nadya gadis cantik, pintar tapi dari keluarga kurang mampu, harus hadapi Moreno, mahasiswa angkuh, populer di kampus, berasal dari keluarga kaya. Pertemuan mereka diawali dari tidak sengaja mobil Moreno menabrak motor Nadya.