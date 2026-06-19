Cara Seru Nonton Beragam Microdrama di V+Short, Bikin Ketagihan!

JAKARTA – Lagi cari hiburan yang ringan tapi tetap seru? Microdrama bisa jadi pilihan yang pas. Dengan durasi episode yang singkat, alur cerita yang cepat, dan plot twist yang sering kali tak bisa ditebak, format tontonan ini semakin digemari karena cocok dinikmati di sela-sela aktivitas sehari-hari.

Lewat aplikasi V+Short, kamu bisa menemukan berbagai microdrama dari beragam genre, mulai dari romance yang bikin baper, drama keluarga yang penuh konflik, hingga kisah balas dendam yang memicu emosi. Download aplikasi V+Short di App Store atau Play Store dengan klik link di sini.

Nah, supaya pengalaman menonton makin seru dan tidak cepat bosan, coba ikuti beberapa tips berikut.

1. Mulai dari Judul yang Lagi Trending

Kalau baru pertama kali menjajal microdrama, tak ada salahnya memulai dari judul yang sedang populer. Judul-judul yang banyak ditonton punya cerita yang mudah diikuti sekaligus bikin penonton penasaran dengan episode berikutnya.

Selain itu, kamu juga bisa ikut merasakan hype yang sedang ramai dibicarakan penggemar microdrama. Kamu bisa mulai dengan judul When Rain Meets Summer, Sugar Baby Diaries, One Room Two Rivals hingga Wine, Sex & Billions. Masih banyak lagi judul populer yang bisa kamu eksplor di aplikasi V+Short.