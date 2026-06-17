Gisella Anastasia Syok Jadi Pemeran Utama di Sinetron Terbaru RCTI Tobat Jatuh Cinta

JAKARTA - Penyanyi sekaligus aktris Gisella Anastasia membawa kabar mengejutkan terkait proyek akting terbarunya. Untuk pertama kalinya, mantan istri Gading Marten ini mencicipi dunia sinetron lewat judul ‘Tobat Jatuh Cinta’.

Namun, ada cerita unik di baliknya. Gisel mengaku awalnya ia tidak dipilih sebagai pemeran utama (PU). Perubahan peran yang mendadak ini sempat membuatnya dilanda rasa cemas.

"Bener-bener kayak tadinya tuh di-sounding buat ikutan project ini tuh bukan jadi PU sebenarnya, sejujurnya. Tahu-tahu kok beberapa hari kemudian, hah? Lumayan beban sih sebenarnya," ujar Gisel saat ditemui di MNC Studios, Jakarta Barat, Rabu (17/6/2026).

Bukan tanpa alasan, pelantun 'Pencuri Hati' ini merasa belum memiliki pengalaman di dunia sinetron stripping. Ia sempat ragu apakah takaran aktingnya akan pas untuk layar kaca.

"Karena belum pernah main sinetron sebelumnya. Lebih ke masalah mungkin aktingnya gimana ya, takarannya gitu," tuturnya.