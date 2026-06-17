Libatkan Fajar Sadboy, Sutradara Asep Kusdinar Ungkap Tantangan Garap Sinetron Tobat Jatuh Cinta

JAKARTA - Sinetron terbaru garapan RCTI berjudul Tobat Jatuh Cinta akan segera menghibur masyarakat. Mengusung genre komedi komunal, sinetron ini disebut menjadi tontonan segar yang tidak hanya menghibur, tetapi juga menyentuh hati penonton.

Sutradara Tobat Jatuh Cinta, Asep Kusdinar, mengungkapkan bahwa menggarap sinetron dengan genre komunal memiliki daya tarik tersendiri, khususnya bagi pemerisa setia RCTI.

Namun, ia tak menampik adanya tantangan besar dalam meramu cerita agar tetap solid dan tidak melebar tanpa arah.

"Memang genre komunal ini menarik lah, terutama buat penonton RCTI kan. Kreatifnya itu ya bagaimana bukan membatasi ya, kan ada istilahnya luber segala macam, itu susah buat kita kan," ujar Asep Kusdinar dalam konferensi persnya di MNC Studios, Kebon Jeruk, Jakarta Barat pada Rabu (17/6/2026).

Bagi Asep, fokus utamanya adalah memastikan pesan dan karakter dalam cerita sampai ke hati masyarakat dengan suasana yang positif. Ia ingin penonton merasakan kegembiraan saat menyaksikan setiap episode yang disajikan.

"Jadi bagaimana biar cerita ini bisa tersampaikan ke penonton, cerita karakter, cerita tema utama segala macam tersampaikan dengan gembira ke penonton gitu. Jadi itu tantangannya di situ," tuturnya.

Tak hanya soal teknis, suasana di lokasi syuting ternyata menjadi kunci keberhasilan bonding antar pemain dan kru. Asep menceritakan bahwa banyak momen menarik yang terjadi selama proses produksi.