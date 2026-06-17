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Rahasia Kelam di Balik Vila Terpencil dalam Microdrama The Villa Girl's Secret V+Short

Khafid Mardiyansyah , Jurnalis-Rabu, 17 Juni 2026 |17:02 WIB
Rahasia Kelam di Balik Vila Terpencil dalam Microdrama <i>The Villa Girl's Secret</i> V+Short
The Villa Girls Secret
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JAKARTA - Bagaimana rasanya menerima pekerjaan di vila terpencil, lalu perlahan menyadari bahwa tempat itu menyimpan rahasia tentang masa lalumu sendiri? V+Short kembali menghadirkan microdrama terbaru berjudul “The Villa Girl's Secret”. 

Streaming keseruan microdrama “The Villa Girl's Secret” di V+Short. Yuk, download aplikasinya di Play Store atau App Store dengan klik di sini. 

Microdrama The Villa Girl's Secret mengisahkan Arsha, seorang perempuan yang menerima pekerjaan di sebuah vila terpencil milik pelukis terkenal. Awalnya, pekerjaan tersebut terlihat seperti kesempatan baru bagi Arsha untuk memulai hidup yang lebih baik. 

Namun, ketenangan vila itu ternyata menyimpan banyak hal yang tidak pernah ia bayangkan. Di balik suasana vila yang sunyi dan jauh dari keramaian, Arsha justru masuk ke dalam lingkaran rahasia yang berbahaya. 

Ia mulai menyadari bahwa ada banyak hal janggal di tempat tersebut, termasuk orang-orang di sekitarnya yang tidak sepenuhnya bisa dipercaya. Cerita The Villa Girl's Secret tidak hanya menawarkan misteri, tetapi juga memperlihatkan perjuangan Arsha untuk bangkit. 

Setelah mengetahui kebenaran tentang dirinya, Arsha tidak lagi bisa menjadi korban dari permainan orang lain. Ia mulai menyusun keberanian untuk melawan. Meski dikelilingi orang-orang yang penuh tipu daya, Arsha harus tetap kuat agar tidak kehilangan haknya. 

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