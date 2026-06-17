4 Peran Heo Nam Jun di Drama Korea yang Curi Hati Penonton

JAKARTA - Nama Heo Nam Jun saat ini tengah mencuri perhatian para pecinta drama Korea. Lantaran, aktor yang debut pada 2019 ini disebut berhasil memerankan berbagai karakter dalam sejumlah drama Korea yang dibintanginya, mulai dari pelajar, inspektur, sampai dokter. Melalui berbagai karakter yang dimainkannya, aktor berusia 33 tahun ini sukses menunjukkan kemampuannya dalam berakting.

Beberapa peran di antaranya, Heo Nam Jun digambarkan sebagai sosok yang manis, hangat, dan bucin ini sukses memiliki tempat di hati para penonton. Bahkan, beberapa karakternya ini disebut sebagai idaman. Apa saja ya?

1. Ji Sang Woo - When the Phone Rings (2024)

Heo Nam Jun perankan Ji Sang Woo di When the Phone Rings. (Foto: YouTube Netflix Malaysia)

Meski menjadi second lead di When the Phone Rings (2024), akting Heo Nam Jun yang berperan sebagai Ji Sang Woo sukses mencuri perhatian para penontonnya. Lantaran, Ji Sang Woo digambarkan sebagai sosok yang manis dan hangat.

Ji Sang Woo juga bersikap meratukan perempuan, yang terlihat saat bersama Hong Hee Joo (Chae Soo Bin) dan Na Yu Ri (Jang Gyu Ri). Dari situlah, sosok Ji Sang Woo yang diceritakan sebagai dokter dan content creator ini bikin penonton penasaran dengan karakternya. Lewat karakter ini, Heo Nam Jun meraih Best New Actor di MBC Drama Awards 2024.