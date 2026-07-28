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Love in Sync Menuju Episode Terakhir, Nasib Kim Myung-soo dan Kang Min-ah Makin Bikin Penasaran

Mei Sada Sirait , Jurnalis-Selasa, 28 Juli 2026 |20:00 WIB
<i>Love in Sync</i> Menuju Episode Terakhir, Nasib Kim Myung-soo dan Kang Min-ah Makin Bikin Penasaran
Drama Korea Love in Sync
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JAKARTA - Drama Korea Love in Sync memasuki babak akhir. Menjelang dua episode terakhir, kisah Cha Eun-hwan dan Yoo Ji-an justru semakin rumit.

Setelah berbagai rahasia masa lalu mulai terungkap dan hubungan keduanya berada di titik yang sulit ditebak. Drama yang dibintangi Kim Myung-soo dan Kang Min-ah ini mengusung premis fantasi yang berbeda dari rom-com pada umumnya. 

Kedua tokoh utama mengalami “transfer emosi” yang membuat mereka saling merasakan kesedihan, kecemasan, hingga perasaan jatuh cinta satu sama lain. Konsep tersebut semakin menarik karena kepribadian mereka bertolak belakang. 

Eun-hwan merupakan seorang konselor psikologi yang sangat peka terhadap perasaan orang lain, sementara Ji-an adalah mantan idola yang kerap dicap kurang memiliki empati saat mencoba membangun karier sebagai aktris.

Memasuki episode keenam, hubungan keduanya mengalami perubahan besar. Upaya menghentikan transfer emosi justru membuat perasaan mereka semakin sulit dipisahkan. 

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Topik Artikel :
Berita Film Drama Korea KDrama
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