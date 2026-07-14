3 Alasan Drakor The Apartment Job Langsung Viral di Episode Perdana

JAKARTA - Drama Korea pada 2026 tampaknya dipenuhi oleh serial populer yang saling bersaing. Kini, hadir The Apartment Job yang berhasil mencuri hati penonton di tengah berbagai judul drama Korea dengan genre berbeda-beda yang sedang tayang.

Baru tayang pada 11 Juli 2026, drama yang dimainkan oleh Ji Sung itu langusng menjadi perbincangan hangat di media sosial. Rating tayangan perdana serial garapan JTBC ini berhasil meraih angka 4,6 persen. Di Indonesia sendiri, hingga pada Selasa (14/7/2026), The Apartment Job berhasil menduduki peringkat dua di platform Netflix Indonesia.

Apa saja yang bikin The Apartment Job ini langsung curi perhatian penonton?

1. Pesona Sang Aktor Utama

(Foto: Instagram/@jtbcdrama)

Aktor kawakan Ji Sung yang didaulat sebagai aktor utama dalam drama ini langsung memesona para penonton. Pada penampilan perdananya, Ji Sung yang berperan sebagai Park Hae Gang, seorang mantan bos geng yang berubah menjadi eksekutif kasino, tampil karismatik di layar kaca.

Selain penampilannya yang berkarisma, kemampuan Ji Sung berganti peran dengan halus, dari mantan gangster menjadi suami yang setia membuat takjub para penonton. Belum lagi, akting komedi dari aktor berusia 50 tahun itu yang ekspresif dalam berbagai adegan di episode perdana The Apartment Job.

Bagi para penonton, penampilan Ji Sung kali ini kembali mengingatkan pada karyanya, Kill Me, Heal Me.

2. Pernikahan Palsu Ji Sung

(Foto: Instagram/@jtbcdrama)

Salah satu adegan yang menarik dalam drama ini adalah saat Ji Sung harus melakukan pernikahan palsu dengan Ha Yoon Kyung. Meski palsu, resepsi pernikahan digelar mewah. Selain itu, mereka juga melakukan sesi pemotretan keluarga palsu.