Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY MOVIE

3 Alasan Drakor The Apartment Job Langsung Viral di Episode Perdana

Anindita Trinoviana , Jurnalis-Selasa, 14 Juli 2026 |20:00 WIB
3 Alasan Drakor <i>The Apartment Job</i> Langsung Viral di Episode Perdana
3 alasan drakor The Apartment Job viral di episode perdana. (Foto: Instagram/@jtbcdrama)
A
A
A

JAKARTA - Drama Korea pada 2026 tampaknya dipenuhi oleh serial populer yang saling bersaing. Kini, hadir The Apartment Job yang berhasil mencuri hati penonton di tengah berbagai judul drama Korea dengan genre berbeda-beda yang sedang tayang. 

Baru tayang pada 11 Juli 2026, drama yang dimainkan oleh Ji Sung itu langusng menjadi perbincangan hangat di media sosial. Rating tayangan perdana serial garapan JTBC ini berhasil meraih angka 4,6 persen. Di Indonesia sendiri, hingga pada Selasa (14/7/2026), The Apartment Job berhasil menduduki peringkat dua di platform Netflix Indonesia. 

Apa saja yang bikin The Apartment Job ini langsung curi perhatian penonton?

1. Pesona Sang Aktor Utama

(Foto: Instagram/@jtbcofficial)
(Foto: Instagram/@jtbcdrama)

Aktor kawakan Ji Sung yang didaulat sebagai aktor utama dalam drama ini langsung memesona para penonton. Pada penampilan perdananya, Ji Sung yang berperan sebagai Park Hae Gang, seorang mantan bos geng yang berubah menjadi eksekutif kasino,  tampil karismatik di layar kaca. 

Selain penampilannya yang berkarisma, kemampuan Ji Sung berganti peran dengan halus, dari mantan gangster menjadi suami yang setia membuat takjub para penonton. Belum lagi, akting komedi dari aktor berusia 50 tahun itu yang ekspresif dalam berbagai adegan di episode perdana The Apartment Job

Bagi para penonton, penampilan Ji Sung kali ini kembali mengingatkan pada karyanya, Kill Me, Heal Me

2. Pernikahan Palsu Ji Sung

(Foto: Instagram/@jtbcofficial)
(Foto: Instagram/@jtbcdrama)

Salah satu adegan yang menarik dalam drama ini adalah saat Ji Sung harus melakukan pernikahan palsu dengan Ha Yoon Kyung. Meski palsu, resepsi pernikahan digelar mewah. Selain itu, mereka juga melakukan sesi pemotretan keluarga palsu. 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/12/598/3229593//agent_kim_reactivated-64A9_large.jpg
Rating Capai 22,3 Persen, Drama Agent Kim Reactivated Catat Sejarah Baru untuk SBS
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/10/206/3229301//drama_korea_so_ji_sub_rating_tinggi-gqbm_large.jpg
4 Drama Korea So Ji Sub Raih Rating Tinggi, Wajib Ditonton!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/10/206/3229249//queen_of_taming-ZwDv_large.jpg
Lee Ju Myoung dan Kim Young Kwang Digaet Bintangi Queen of Taming
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/09/206/3229114//park_ji_hyun_dipastikan_kembali_adu_akting_dengan_song_joong_ki_di_drama_baru-OA45_large.jpeg
Park Ji Hyun Dipastikan Kembali Adu Akting dengan Song Joong Ki di Drama Baru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/07/206/3228741//ryujin_itzy_reborn_rookie-Unrj_large.jpg
Jadi Penampil Spesial, Ryujin ITZY Curi Atensi di Episode Terakhir Reborn Rookie 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/04/33/3228173//agent_kim_reactivated-T6hG_large.jpg
Baru 3 Episode, Rating Drama Agent Kim Reactivated Capai 18,8 Persen 
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement