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5 Fakta Drama The East Palace Sukses Gaet Hati Penonton, Raih Posisi Pertama Netflix!

Anindita Trinoviana , Jurnalis-Jum'at, 24 Juli 2026 |13:31 WIB
5 Fakta Drama <i>The East Palace</i> Sukses Gaet Hati Penonton, Raih Posisi Pertama Netflix!
The East Palace. (Foto: Instagram/@netflixkr)
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JAKARTA - The East Palace tampaknya sukses memikat hati para penonton dan pencinta drama Korea secara global. Dirilis pada 17 Juli 2026, serial fantasi sejarah Netflix itu langsung melesat ke peringkat pertama di 17 negara, termasuk Korea Selatan, Vietnam, Thailand, Taiwan, Hong Kong, Singapura, dan Malaysia. 

Bukan cuma itu, serial yang dibintangi Nam Joo Hyuk tersebut juga masuk dalam 10 besar di 83 negara di seluruh dunia dan menggeser Agent Kim Reactivated ke peringkat kedua. Drama ini pun kian menunjukkan popularitasnya secara global. 

Berdasarkan situs peringkat OTT global, FlixPatrol pada 23 Juli yang dikutip dari Allkpop, Jumat (24/7/2026), The East Palace meraih poin 554. Berbagai pencapaian itu menandai kesuksesan besar drama besutan Netflix sejak Kingdom yang tayang pada tujuh tahun lalu.

1. Penampilan Perdana Para Pemeran Utama

The East Palace. (Foto: Instagram/@netflixkr)
The East Palace. (Foto: Instagram/@netflixkr)

Menariknya, serial yang disutradarai oleh Choi Jung Kyu itu seolah menjadi tempat para pemeran utama, Nam Joo Hyuk, Roh Yoon Seo, dan Cho Seung Woo. Mereka tampil perdana dengan alasan berbeda. 

Bagi Nam Joo Hyuk, serial ini menjadi comeback perdananya setelah menuntaskan masa wajib militer (wamil) pada September 2024 lalu. Dia didapuk untuk memerankan sosok Gu Cheon. 

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