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Nam Joo Hyuk Digaet Bintangi Drama Romantis Heartbeat

Siska Maria Eviline , Jurnalis-Kamis, 23 Juli 2026 |12:30 WIB
Nam Joo Hyuk Digaet Bintangi Drama Romantis Heartbeat
Nam Joo Hyuk Digaet Bintangi Drama Romantis Heartbeat. (Foto: Instagram|@skawngur)
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SEOUL - Aktor Nam Joo Hyuk digaet menjadi pemeran utama drama romantis, Heartbeat. Ilkan Sports melaporkan, drama tersebut merupakan karya baru dari penulis skenario Lee Si Eun, sosok di balik skenario apik drama populer, Lovely Runner dan True Beauty.

Sejauh ini, belum ada keterangan dari sang aktor terkait kemungkinannya terlibat dalam drama tersebut. Jika menerima tawaran tersebut, maka Heartbeat akan menjadi drama romantis terbaru sang aktor dalam 4 tahun terakhir. 

Drama Twenty-Five Twenty-One yang dirilis pada 2022 tercatat sebagai proyek romantis terakhir yang dibintangi aktor 32 tahun tersebut. Kala itu, aktingnya sebagai Baek Yi Jin membuat sang aktor ramai ‘dibenci’ penonton.

Nam Joo Hyuk
Nam Joo Hyuk Digaet Bintangi Drama Romantis Heartbeat. (Foto: Instagram|@skawngur)

Drama Heartbeat bercerita tentang kisah cinta emosional yang bercerita tentang seorang perempuan yang bertemu dengan Cha Shin Jo (Nam Joo Hyuk) yang wajah dan tampilan fisiknya begitu mirip dengan cinta pertama yang telah meninggal dunia. 

Pertemuannya dengan Shin Jo membuat sang perempuan harus kembali hidup di masa lalu. Namun yang tak diketahui perempuan itu, laki-laki tersebut menjalani hidup sehari-hari dengan menyembunyikan masa lalunya. 

Sebelum bisa menonton akting Nam Joo Hyuk dalam Heartbeat, sang aktor sukses mencuri perhatian pencinta drama Korea lewat perannya dalam series The East Palace. Terbaru, dia akan segera memulai syuting drama baru Disney+, Code.*
 

(SIS)

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