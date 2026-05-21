Seminggu Penayangan, Drama Korea The WONDERfools Tempati Posisi Puncak Netflix

Anindita Trinoviana , Jurnalis-Kamis, 21 Mei 2026 |14:30 WIB
Seminggu Penayangan, Drama Korea The WONDERfools Tempati Posisi Puncak Netflix
The WONDERfools menempati posisi nomor satu di Netflix. (Foto: Instagram/@netflixkr)
SEOUL - Drama Korea produksi Netflix, The WONDERfools tampil gemilang sejak serial ini dirilis pada 15 Mei 2026. Drama yang dibintangi Cha Eun Woo ini merangkak pasti menempati posisi nomor satu di Netflix. 

Dikutip dari kbizoom, Kamis (21/5/2020), The WONDERfools secara perlahan merangkak menaiki posisi puncak di Netflix Korea. Pada hari perilisan, drama ini langsung menempati posisi ketiga. Dalam dua hari perilisan The WONDERfools menduduki posisi kedua, dan saat ini berada di nomor satu. 

Tak hanya di Korea, The WONDERfools juga berhasil menempati posisi puncak di Netflix Indonesia. Pencapaian ini membuktikan bahwa drama Korea ini berhasil menarik perhatian publik meski diwarnai kontroversi dari salah satu pemeran utamanya, Cha Eun Woo. Seperti diketahui, idol K-Pop dan aktor itu sempat terkena skandal pajak yang berakhir dengan membayarkan KRW13 miliar atau Rp150,8 miliar ke Badan Pajak Nasional Korea Selatan. 

Di sisi lain, drama Korea ini memang telah dinantikan karena merupakan proyek reuni antara Park Eun Bin dengan Yoo In Sik, sutradara Extraordinary Attorney Woo dan Dr. Romantic. Yoo In Suk dikenal sebagai sutradara yang kerap menciptakan karakter kuat dari para tokoh dan alur cerita yang emosional.  

Pada minggu perilisan, para penonton memuji akting Park Eun Bin yang emosional dan transformasi karakter Cha Eun Woo. Adu akting keduanya menampilkan chemistry yang tak terduga. 

Pemeran antagonis turut mencuri perhatian para penonton. Mereka disebut berhasil membawa penonton ikut masuk dalam ketegangan cerita. 

Selain kelihaian bakat akting para pemain, beberapa adegan yang tersaji dalam serial 8 episode ini juga meninggalkan jejak di hati penonton. Dengan adanya pujian yang diberikan kepada para pemain, The WONDERfools diyakini akan sukses secara global.

(ant)

