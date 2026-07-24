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Nam Joo Hyuk Confirmed, Han So Hee Masih Pikir-Pikir Gabung Drama Heartbeat

Siska Maria Eviline , Jurnalis-Jum'at, 24 Juli 2026 |20:30 WIB
Nam Joo Hyuk <i>Confirmed</i>, Han So Hee Masih Pikir-Pikir Gabung Drama Heartbeat
Han So Hee berpotensi adu akting dengan Nam Joo Hyuk dalam drama romantis, Heartbeat. (Foto: Istimewa)
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SEOUL - Han So Hee berpotensi adu akting dengan Nam Joo Hyuk dalam drama romantis Heartbeat. Kabar tersebut kemudian ditanggapi agensi sang aktris, 9ato Entertainment, pada 24 Juli 2026. 

“Benar, Han So Hee mendapat tawaran untuk membintangi drama tersebut. Namun belum ada keputusan final dari sang artis. Yang pasti, dia mempertimbangkan tawaran itu dengan positif,” ujar agensi tersebut dikutip dari MyDaily, pada Jumat (24/7/2026).

Han So-hee Hapus Tato Demi Akting, Akui Bentuk Profesionalitas
Han So Hee berpotensi adu akting dengan Nam Joo Hyuk dalam drama romantis, Heartbeat. (Foto: Instagram|@xeesoxee)

Sayang, 9ato Entertainment belum merilis keterangan resmi terkait karakter apa yang ditawarkan kepada Han So Hee. Jika menerima tawaran ini, maka aktris 32 tahun tersebut akan beradu akting dengan Nam Joo Hyuk.

Aktor The East Palace itu berperan sebagai Cha Shin Joo, pria yang bertemu dengan perempuan yang bisa melihat masa lalu seseorang. Menariknya, perempuan itu bisa melihat kekasihnya yang telah meninggal melalui Shin Joo. 

Selain Heartbeat, Han So Hee juga mendapat tawaran membintangi proyek live-action terbaru Netflix, Solo Leveling. Jika dia menerima tawaran itu akan beradu akting bersama Byeon Woo Seok. 

Foto Nam Joo Hyuk di Militer Viral, Netizen Singgung Kasus Bullying
Han So Hee berpotensi adu akting dengan Nam Joo Hyuk dalam drama romantis, Heartbeat. (Foto: Harper's Bazaar)

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