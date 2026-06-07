Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Sinopsis The Fallen Fighter Returns, Kisah Petinju yang Bangkit Setelah Dikhianati

Khafid Mardiyansyah , Jurnalis-Minggu, 07 Juni 2026 |18:03 WIB
Sinopsis The Fallen Fighter Returns, Kisah Petinju yang Bangkit Setelah Dikhianati
The Fallen Fighter Retruns
A
A
A

JAKARTA - The Fallen Fighter Returns menjadi salah satu microdrama di V+Short yang menarik perhatian. Klik di sini untuk download aplikasi V+Short dan nobton The Fallen Fighter Returns! 

Microdrama ini mengisahkan Vincent, seorang petinju juara nasional yang harus kehilangan karier, kekayaan, dan orang-orang yang dicintainya. Di tengah hidup yang hancur, Vincent berusaha bangkit untuk merebut kembali harga diri dan mengungkap kebenaran yang selama ini disembunyikan. 

Vincent dikenal sebagai petinju berbakat. Di puncak kariernya, ia membuat keputusan besar setelah mendengar Alex mengaku mengidap penyakit Parkinson. Karena merasa iba dan ingin membantu, Vincent sengaja mengalah demi memberi kesempatan kepada Alex untuk meraih kemenangan. 

Namun keputusan itu justru menjadi awal dari kehancuran hidupnya. Tak lama kemudian, Vincent menyadari bahwa dirinya telah ditipu. Alex ternyata memanfaatkan rasa percaya dan kebaikan hatinya demi keuntungan pribadi. Pengkhianatan itu semakin menyakitkan ketika Vincent mengetahui Emma, wanita yang selama ini ia cintai, juga berada di pihak Alex. 

Dalam waktu singkat, hidup Vincent berubah drastis. Ia kehilangan karier yang telah dibangun selama bertahun-tahun, kehilangan harta yang dimilikinya, hingga harus menghadapi kehilangan sang ayah. 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/04/598/3222641//vshort-WS8k_large.JPG
Sinopsis Microdrama CEO Who Killed My Father di V+Short, Misi Jurnalis Bongkar Kejahatan CEO Berkuasa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/04/598/3222639//vshort-XJDB_large.JPG
Rekomendasi Microdrama V+Short Bertema Perselingkuhan, Konfliknya Bikin Emosi!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/04/598/3222542//ring_of_revenge-jgrf_large.jpeg
Sinopsis Microdrama Ring of Revenge di V+Short, Perjalanan Balas Dendam Istri setelah Diselingkuhi!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/03/598/3222286//heart_of_gold-AFwD_large.JPG
Penuh Plot Twist! Ini Sinopsis Heart of Gold yang Lagi Banyak Ditonton di V+Short
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/31/598/3221703//microdrama_contract_love_ceo-GXMb_large.JPG
Microdrama Contract Love CEO di V+Short, Hubungan Kontrak yang Berubah Jadi Cinta Beneran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/30/598/3221538//toxic_relationship-Kkd5_large.jpeg
3 Rekomendasi Microdrama tentang Toxic Relationship di V+Short
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement