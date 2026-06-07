Sinopsis The Fallen Fighter Returns, Kisah Petinju yang Bangkit Setelah Dikhianati

JAKARTA - The Fallen Fighter Returns menjadi salah satu microdrama di V+Short yang menarik perhatian. Klik di sini untuk download aplikasi V+Short dan nobton The Fallen Fighter Returns!

Microdrama ini mengisahkan Vincent, seorang petinju juara nasional yang harus kehilangan karier, kekayaan, dan orang-orang yang dicintainya. Di tengah hidup yang hancur, Vincent berusaha bangkit untuk merebut kembali harga diri dan mengungkap kebenaran yang selama ini disembunyikan.

Vincent dikenal sebagai petinju berbakat. Di puncak kariernya, ia membuat keputusan besar setelah mendengar Alex mengaku mengidap penyakit Parkinson. Karena merasa iba dan ingin membantu, Vincent sengaja mengalah demi memberi kesempatan kepada Alex untuk meraih kemenangan.

Namun keputusan itu justru menjadi awal dari kehancuran hidupnya. Tak lama kemudian, Vincent menyadari bahwa dirinya telah ditipu. Alex ternyata memanfaatkan rasa percaya dan kebaikan hatinya demi keuntungan pribadi. Pengkhianatan itu semakin menyakitkan ketika Vincent mengetahui Emma, wanita yang selama ini ia cintai, juga berada di pihak Alex.

Dalam waktu singkat, hidup Vincent berubah drastis. Ia kehilangan karier yang telah dibangun selama bertahun-tahun, kehilangan harta yang dimilikinya, hingga harus menghadapi kehilangan sang ayah.