Hwang In Yeop Resmi Teken Kontrak Eksklusif dengan Agensi Baru

SEOUL - Aktor True Beauty, Hwang In Yeop resmi meneken kontrak eksklusif dengan agensi barunya, KN Studio. Hal itu diumumkan agensi tersebut dalam keterangan resminya, pada 2 Januari 2024.

“Kami senang bisa menemani langkah baru Hwang In Yeoop, yang telah membangun karier aktingnya dengan sangat solid,” ungkap agensi tersebut dalam keterangan resminya seperti dikutip dari Soompi, pada Selasa (2/1/2024).

KN Studio menambahkan, Hwang In Yeop adalah aktor yang memiliki pengaruh cukup kuat di Korea Selatan maupun internasional. “Kami akan mendukung dia untuk lebih aktif dalam berbagai bidang,” tutur agensi itu menambahkan.

Sekadar informasi, KN Studio adalah perusahaan manajemen pendatang baru yang didirikan mantan manajer artis Keyeast Entertainment, agensi lamanya. Bos agensi itu diketahui telah bekerja cukup lama dengan aktor 32 tahun tersebut.