Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Rating Capai 22,3 Persen, Drama Agent Kim Reactivated Catat Sejarah Baru untuk SBS

Siska Maria Eviline , Jurnalis-Minggu, 12 Juli 2026 |11:30 WIB
Rating Capai 22,3 Persen, Drama <i>Agent Kim Reactivated</i> Catat Sejarah Baru untuk SBS
Rating Capai 22,3 Persen, Drama Agent Kim Reactivated Catat Sejarah Baru untuk SBS. (Foto: SBS)
A
A
A

SEOUL - Drama Agent Kim Reactivated mencatatkan rekor rating terbaru pada Sabtu (11/7/2026). Mengutip data yang dirilis Nielsen Korea, episode 6 drama So Ji Sub itu membukukan rating rata-rata sebesar 22,3 persen. 

Capaian tersebut membuat drama itu mempertahankan posisinya sebagai ‘program paling banyak ditonton’ untuk slot tayang Sabtu. Dengan capaian tersebut, maka Agent Kim Reactivated menjadi drama SBS dengan rating tertinggi kedua untuk slot tayang Jumat-Sabtu.

Baru 3 Episode, Rating Drama Agent Kim Reactivated Capai 18,8 Persen 
Rating Capai 22,3 Persen, Drama Agent Kim Reactivated Catat Sejarah Baru untuk SBS. (Foto: SBS)

Sejauh ini, Penthouse 2 masih menjadi ‘drama SBS paling banyak ditonton’ untuk slot tayang Jumat-Sabtu dengan rating mencapai 29,2 persen. Dengan empat episode tersisa, bukan tak mungkin Agent Kim Reactivated melampaui rekor Penthous 2 tersebut. 

Diadaptasi dari webtoon populer berjudul serupa karya Toy dan Namjaui Iyagi, drama Agent Kim Reactivated bercerita tentang Manager Kim (So Ji Sub), seorang pekerja kantoran biasa yang membesarkan putrinya seorang diri. 

Namun suatu hari, Manager Kim harus menghadapi kenyataan putrinya yang telah masuk usia remaja menghilang. Dari sini, Manager Kim membuka rahasia masa lalunya dan melakukan apapun untuk menyelamatkan putrinya.*

(SIS)

Celebrity Okezone menghadirkan berita terbaru, eksklusif, dan terpercaya seputar artis dalam dan luar negeri

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/10/206/3229249/queen_of_taming-ZwDv_large.jpg
Lee Ju Myoung dan Kim Young Kwang Digaet Bintangi Queen of Taming
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/04/33/3228173/agent_kim_reactivated-T6hG_large.jpg
Baru 3 Episode, Rating Drama Agent Kim Reactivated Capai 18,8 Persen 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/29/206/3227132/flex_x_cop_2-uCj8_large.jpg
Ahn Bo Hyun dan Jung Eun Chae Kembali Bintangi Flex x Cop 2, Tayang 7 Agustus 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/22/206/3225809/choi_woo_shik-A4y0_large.jpg
Choi Woo Shik Adu Akting dengan Moon Ga Young dan Heo Nam Jun dalam Drama Whale Star
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/14/206/3224400/han_hyo_joo_dan_gong_myung-7L06_large.JPG
Han Hyo Joo dan Gong Myung Diisukan Pacaran setelah Terciduk Nonton Baseball Bareng
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/12/206/3224076/lee_junho-HZzi_large.jpg
Lee Junho Digaet Jadi Dewa Air dalam Drama Embassy for Foreign Monster in Korea
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement