Rating Capai 22,3 Persen, Drama Agent Kim Reactivated Catat Sejarah Baru untuk SBS

Rating Capai 22,3 Persen, Drama Agent Kim Reactivated Catat Sejarah Baru untuk SBS. (Foto: SBS)

SEOUL - Drama Agent Kim Reactivated mencatatkan rekor rating terbaru pada Sabtu (11/7/2026). Mengutip data yang dirilis Nielsen Korea, episode 6 drama So Ji Sub itu membukukan rating rata-rata sebesar 22,3 persen.

Capaian tersebut membuat drama itu mempertahankan posisinya sebagai ‘program paling banyak ditonton’ untuk slot tayang Sabtu. Dengan capaian tersebut, maka Agent Kim Reactivated menjadi drama SBS dengan rating tertinggi kedua untuk slot tayang Jumat-Sabtu.

Rating Capai 22,3 Persen, Drama Agent Kim Reactivated Catat Sejarah Baru untuk SBS. (Foto: SBS)

Sejauh ini, Penthouse 2 masih menjadi ‘drama SBS paling banyak ditonton’ untuk slot tayang Jumat-Sabtu dengan rating mencapai 29,2 persen. Dengan empat episode tersisa, bukan tak mungkin Agent Kim Reactivated melampaui rekor Penthous 2 tersebut.

Diadaptasi dari webtoon populer berjudul serupa karya Toy dan Namjaui Iyagi, drama Agent Kim Reactivated bercerita tentang Manager Kim (So Ji Sub), seorang pekerja kantoran biasa yang membesarkan putrinya seorang diri.

Namun suatu hari, Manager Kim harus menghadapi kenyataan putrinya yang telah masuk usia remaja menghilang. Dari sini, Manager Kim membuka rahasia masa lalunya dan melakukan apapun untuk menyelamatkan putrinya.*

(SIS)

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