Ahn Bo Hyun dan Jung Eun Chae Kembali Bintangi Flex x Cop 2, Tayang 7 Agustus

Ahn Bo Hyun dan Jung Eun Chae Kembali Bintangi Flex x Cop 2, Siap Tayang 7 Agustus. (Foto: SBS)

SEOUL - Ahn Bo Hyun dan Jung Eun Chae kembali membintangi drama Flex x Cop 2. Proses produksi drama populer SBS tersebut dimulai dengan sesi pembacaan skrip perdana yang dihadiri para cast, kru, penulis skenario, dan sutradara.

Selain Ahn Bo Hyun dan Jung Eun Chae, kegiatan itu juga dihadiri pemeran lainnya, seperti Kang Sang Jun, Kim Shin Bi, Jung Ga Hee, dan Kim Myung Soo. Hadir pula sutradara Kim Jae Hong dan penulis skenario Kim Bada.

Ahn Bo Hyun dan Jung Eun Chae Kembali Bintangi Flex x Cop 2, Siap Tayang 7 Agustus. (Foto: SBS)

Drama Flex x Cop 2 bercerita tentang Jin Yi Soo (Ahn Bo Hyun), generasi ketiga keluarga konglomerat yang menggunakan kekayaan dan koneksinya untuk mempermudah pekerjaannya sebagai polisi.

Jin Yi Soo kemudian berkolaborasi dengan detektif veteran Joo Hye Ra (Jung Eun Chae) dalam memecahkan berbagai kasus kriminal dan menangkap para penjahat.

“Aku sangat merindukan lokasi syuting Flex x Cop. Untuk season baru ini, aku akan berusaha membuat atmosfer kerja yang menyenangkan untuk semua orang, terutama untuk cast baru,” ungkap Ahn Bo Hyun dikutip dari SBS Entertainment, pada Senin (29/6/2026).

Ahn Bo Hyun dan Jung Eun Chae Kembali Bintangi Flex x Cop 2, Siap Tayang 7 Agustus. (Foto: SBS)

Cerita Flex x Cop 2 akan berfokus pada pertumbuhan Jin Yi Soo setelah menyelesaikan training akademi polisi dan menjadi detektif dengan pengalaman dan profesionalisme tinggi.

Sementara Joo Hye Ra dikisahkan akan bergabung sebagai team leader baru Unit Kejahatan dan Kriminalitas 1 Kepolisian Kangha. Dia akan membawa energi ‘girl-crush’ dalam musim kedua ini.