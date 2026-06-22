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Choi Woo Shik Adu Akting dengan Moon Ga Young dan Heo Nam Jun dalam Drama Whale Star

Siska Maria Eviline , Jurnalis-Senin, 22 Juni 2026 |06:30 WIB
Choi Woo Shik Adu Akting dengan Moon Ga Young dan Heo Nam Jun dalam Drama <i>Whale Star</i>
Choi Woo Shik Adu Akting dengan Moon Ga Young dan Heo Nam Jun dalam Drama Whale Star. (Foto: SBS)
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SEOUL - Choi Woo Shik dipastikan beradu akting dengan Moon Ga Young dan Heo Nam Jun dalam drama adaptasi webtoon, Whale Star: The Gyeongseong Mermaid. Drama tersebut akan bersetting di Gyeongseong (kini Seoul), pada 1926.

Kisahnya tentang Kang Ui Hyeon (Choi Woo Shik), pejuang kemerdekaan Korea Selatan yang tumbuh dalam keluarga pendukung Jepang. Saat menjalankan misi, dia diselamatkan oleh Heo Su A (Moon Ga Young), seorang pelayan di rumah keluarga pendukung Jepang. 

Whale Star
Choi Woo Shik Adu Akting dengan Moon Ga Young dan Heo Nam Jun dalam Drama Whale Star. (Foto: tvN)

Pertemuan dengan Ui Hyeon, membuat Su A jatuh cinta. Namun dia meragu ketika Song Hae Su (Heo Nam Jun) masuk dalam hidupnya. Setelah kehilangan seluruh anggota keluarganya, tujuan hidup Hae Su hanya satu: Korea Selatan merdeka!

Drama Whale Star: The Gyeongseong Mermaid akan diarahkan oleh Heo Jin Ho, sutradara series One Fine Spring Day dan Yoo Bum Sang, sutradara Twinkling Watermelon. Selain Choi Woo Shik, Moon Ga Young, dan Heo Nam Jun drama itu juga dibintangi sederet aktor lainnya.

Ada pula nama Yoo Jae Myung, Kang Han Na, Kim Yeo Jin, dan Gong Seung Yeon. Namun sayangnya, hingga kini tvN masih belum merilis informasi terkait jadwal produksi dan kemungkinan penayangan drama tersebut.

(SIS)

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