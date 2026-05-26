Colony Jadi Film Korea Tercepat yang Lampaui 2 Juta Penonton di 2026

KOFIC mencatat, Colony sebagai film Korea tercepat meraih 2 juta penonton di 2026. (Foto: Showbox)

SEOUL - Colony menjadi film tercepat yang melampaui 2 juta penonton di 2026. Berdasarkan data Lembaga Perfilman Korea (KOFIC), torehan itu diraih film arahan sutradara Train to Busan tersebut hanya dalam waktu 5 hari setelah dirilis.

Capaian itu melampaui performa deretan film populer lainnya, seperti The King’s Warden, Salmokji: Whispering Waters, dan Project Hail Mary. Menariknya, Colony juga tercatat sebagai film Korea tercepat yang meraih 1 juta penonton di 2026.

Mengusung tema zombie, Colony berkisah tentang sekelompok orang yang terperangkap di sebuah gedung yang diblokade karena paparan virus mutan. Mereka harus berpikir kreatif agar terhindar dari gigitan para zombie yang telah terpapar virus.

Film arahan sutradara Yeon Sang Ho ini dibintangi oleh sederet aktor ternama Korea. Selain Jun Ji Hyun dan Ji Chang Wook, film Colony juga dibintangi oleh Shin Hyun Been, Kim Shin Rok, Koo Kyo Hwan, hingga Go Soo.*

