Perfect Crown Segera Tamat, Ini 5 Drama dan Film Korea IU yang Paling Membekas

JAKARTA - Drama Korea yang dibintangi IU, Perfect Crown telah memasuki dua episode terakhir pada pekan ini, 15 dan 16 Mei 2026. Kini, Perfect Crown tengah menjadi perbincangan hangat di kalangan penggemar, mulai dari misteri yang belum terungkap sampai kemistri antara IU dan Byeon Woo Seok.

Bakat akting IU memang tak perlu dipertanyakan lagi, ia telah memainkan berbagai peran yang dapat mengguncang emosi dan membekas di benak para penonton. Penasaran? Yuk lihat lagi akting IU di lima drama Korea ini!

1. My Mister

Drama Korea yang tayang pada 2018 ini memperlihatkan bakat akting IU bersama Lee Sun Kyun. Dalam drama My Mister, IU berperan sebagai Lee Ji An, sosok wanita muda yang memiliki pengalaman traumatis sehingga kehilangan banyak harapan hidup.

Berkat penampilannya sebagai Lee Ji An, IU dikukuhkan sebagai aktris papan atas. Akting IU yang gemilang di My Mister ini tak hanya mencuri perhatian, tapi juga membekas di hati para penonton drama Korea.

2. Hotel del Luna

Salah satu drama Korea populer yang melekat pada IU adalah Hotel del Luna. IU memerankan tokoh Jang Man Wol yang memiliki sikap dingin dan tidak peduli.