Sinopsis Sinetron Turun Ranjang Eps 20: Kepingan Masa Lalu Wira Terungkap

JAKARTA - 'Turun Ranjang' tayang hari ini pukul 20.15 WIB di RCTI Channel 28.Sinetron ini dibintangi oleh Rachquel Nesia (Naza), Samuel Zylgwyn (Albi), Faradilla Yoshi (Zia), Indra Evans (Natha), Gunawan Sudrajat (Wira), Kaetlyn William (Dewi), Adryan Arief (Ken) dan aktor-aktor berbakat lainnya.

Naza tidak mampu menjawab orasi Albi di IGD. Ia memilih pergi, meninggalkan Albi sendirian di sana, membawa kebingungan dan luka yang belum bisa ia beri nama. Naza menuju apartemen Natha, merenungi segalanya dalam sunyi. Di sana, ia menemukan sebuah foto lama ibu Natha bersama seorang pria yang wajahnya sengaja dicoret, namun jam tangan yang dikenakan pria itu sangat dikenali Naza sebagai milik Wira.

Di tempat terpisah, Wira setuju membayar Meri untuk mendapatkan kebenaran. Meri pun mengupas dosa-dosa masa lalu Wira satu per satu: Natha adalah putra dari Marlin, perempuan yang pernah Wira tinggalkan. Melalui kilas balik, penonton menyaksikan kematian tragis Marlin yang jatuh ke dalam depresi setelah ditinggal Wira, dan nasib Natha kecil yang tumbuh dalam bayang-bayang kepedihan itu. Terungkap pula bahwa Meri dan orang misterius itu adalah sahabat masa kecil Natha. Wira terperanjat oleh kebenaran yang selama ini ia kubur.

Wira mendatangi Naza dan mengakui masa lalunya. Saat ia berbicara, Naza menatap jam tangan di pergelangan Wira, jam tangan yang sama dengan yang ada di foto di apartemen Natha. Semua kepingan mulai menyatu. Wira berjanji untuk menebus dosanya kepada Natha dan Marlin, dan di saat yang paling dramatis, jauh dari semua konfrontasi itu, mata Natha perlahan membuka di ruangannya. Ia terbangun, siap memainkan babak berikutnya.

Bagaimana Naza mengungkap masa lalu Wira dan hubungannya dengan Natha? Saksikan Layar Drama RCTI 'Turun Ranjang' hari ini pukul 20.15 WIB di RCTI Channel 28.



