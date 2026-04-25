Sinopsis Sinetron Turun Ranjang Eps 21: Naza Putus dengan Natha

JAKARTA - 'Turun Ranjang' tayang hari ini pukul 20.15 WIB di RCTI Channel 28.Sinetron ini dibintangi oleh Rachquel Nesia (Naza), Samuel Zylgwyn (Albi), Faradilla Yoshi (Zia), Indra Evans (Natha), Gunawan Sudrajat (Wira), Kaetlyn William (Dewi), Adryan Arief (Ken) dan aktor-aktor berbakat lainnya.

Naza kembali mendatangi Natha, namun bukan dengan tatapan cinta yang ia harapkan. Naza menatapnya dengan luka dan amarah yang baru: ia baru mengetahui kebenaran tentang Marlin, dan mempertanyakan apakah seluruh rasa cinta Natha sejak awal hanyalah topeng dari dendam yang ia susun rapi.

Di ruang kerja Wira, Albi menyaksikan mertuanya yang hancur menatap foto Marlin yang selama ini tersimpan dalam kegelapan. Wira akhirnya membuka seluruh rahasia masa lalunya, mengapa Natha membenci keluarga mereka, dan dosa apa yang telah ia kubur begitu dalam.

Naza memilih memutuskan hubungannya dengan Natha dan kembali kepada Leon, memohon maaf atas keputaannya selama ini tidak mendengar nasihat Albi. Rekonsiliasi keluarga itu ditutup dengan shalat bersama, sebuah kedamaian kecil di tengah badai yang belum benar-benar reda. Keesokan harinya, Wira mendatangi Natha dan memanggil namanya dengan penuh penyesalan, memeluknya, dan meminta maaf atas segala yang terjadi pada Marlin dan masa kecil Natha. Namun alih-alih memaafkan, Natha meluapkan seluruh kebencian yang bertahun-tahun ia pendam, setiap luka yang pernah ditorehkan oleh ketidakhadiran Wira.

Wira mengambil langkah yang mengejutkan semua orang: ia mengumpulkan keluarga dan pengacaranya untuk menyusun warisan baru yang memberikan Natha setengah dari seluruh kekayaannya, sekaligus posisi resmi di perusahaan. Bagi Wira, ini adalah upaya menebus dosa. Bagi yang lain, ini adalah bom waktu yang baru saja dipasang di jantung keluarga.

Bagaimana dampak dari keputusan Wira tersebut?



