Sinopsis Sinetron Terikat Janji Eps 46: Dipa Memanfaatkan Jihan

JAKARTA - 'Terikat Janji' tayang hari ini pukul 19.00 WIB di RCTI Channel 28. Sinetron ini dibintangi oleh Arya Saloka (Sena), Asha Assuncao (Davina), Fendy Chow (Dipa), Yoriko Angeline (Jihan), Rizky Hanggono (Novan), Kinaryosih (Mayang), Virnie Ismail (Veronica), Ibob Tarigan (Dion), Rizky Djanbi (Reza), Oding Siregar (Prama) dan aktor-aktor berbakat lainnya.

Di perjalanan menuju kantor, Jihan menerima telepon manis dari Dipa yang terus memanjakannya dengan hadiah dan perhatian. Jihan semakin yakin kalau Dipa adalah pria sempurna yang bisa mengembalikan kehidupan mewahnya. Padahal diam-diam, Dipa mulai memanfaatkan Jihan demi menyimpan rahasia penting. Sesampainya di kantor, Jihan sengaja memamerkan saldo ratusan juta rupiah kepada Davina. Jihan merasa kini Davina tidak lagi berhak mengatur hidupnya karena ia sudah memiliki uang sendiri dari Dipa. Davina hanya bisa kecewa melihat adiknya kembali silau oleh kemewahan dan cinta palsu.

Davina akhirnya memberanikan diri datang ke rumah keluarga Pak Andi bersama Sena. Dengan penuh rasa bersalah, Davina mengaku bahwa dirinya lah yang meminta Pak Andi kembali ke museum pada malam kejadian. Davina terus dihantui rasa bersalah karena merasa menjadi penyebab kematian Pak Andi. Yunita, istri Pak Andi, justru menerima permintaan maaf Davina dengan hati yang besar. Meski masih berduka, Yunita memilih ikhlas demi ketenangan mendiang suaminya.

Davina semakin terharu saat Yunita memaafkannya dan memeluknya dengan tulus. Di tengah suasana haru itu, Sena menerima informasi penting tentang Karina, wanita yang selama ini menyusup sebagai ART di rumahnya. Sena terkejut mengetahui Karina ternyata seorang detektif swasta yang sengaja menyelidiki keluarganya. Sena mulai curiga ada sosok besar yang diam-diam memata-matai keluarganya.

