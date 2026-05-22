Sinopsis Sinetron 'Terikat Janji' Eps 48: Sena Semakin Bertekad Bongkar Semua Misteri

JAKARTA - 'Terikat Janji' tayang hari ini pukul 19.00 WIB di RCTI Channel 28. Sinetron ini dibintangi oleh Arya Saloka (Sena), Asha Assuncao (Davina), Fendy Chow (Dipa), Yoriko Angeline (Jihan), Rizky Hanggono (Novan), Kinaryosih (Mayang), Virnie Ismail (Veronica), Ibob Tarigan (Dion), Rizky Djanbi (Reza), Oding Siregar (Prama) dan aktor-aktor berbakat lainnya.

Situasi makin mengejutkan saat Davina bertemu Pak Bimo di rumah Yunita. Davina mengenali Pak Bimo sebagai mantan sopir kantor ayahnya. Pertemuan tak terduga itu membuat Davina sadar kalau kematian Pak Andi ternyata terhubung dengan lingkaran orang-orang lama di sekitar keluarganya.

Sena semakin bertekad membongkar semua misteri yang mengelilingi keluarganya dan kasus museum. Di balik semua itu, hubungan Sena dan Davina juga semakin dekat karena Sena selalu berada di sisi Davina di saat-saat paling berat dalam hidupnya.

Dipa datang ke rumah Novan dan terus menunjukkan perhatian manis kepada Jihan. Diam-diam, Dipa sebenarnya cemas karena patung Ganesha palsu masih tersembunyi di dalam boneka hadiah untuk Jihan. Dipa mulai berpikir mencari cara memindahkan patung itu sebelum Sena mengetahuinya.

Jihan semakin tenggelam dalam cinta dan kemewahan yang diberikan Dipa. Ia bahkan mulai membayangkan pesta pernikahan impiannya bersama Dipa yang harus dibuat semewah artis terkenal. Dipa hanya menenangkan Jihan sambil terus menyembunyikan rahasia besarnya.

