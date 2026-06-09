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Ternyata Giorgio Pacar Sarwendah Bukan Seorang CEO, Diklarifikasi Pihak Perusahaan

Mei Sada Sirait , Jurnalis-Selasa, 09 Juni 2026 |20:32 WIB
Ternyata Giorgio Pacar Sarwendah Bukan Seorang CEO, Diklarifikasi Pihak Perusahaan
Sarwendah dan Giorgio Antonio
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JAKARTA - Nama Giorgio Antonio Chandra kembali menjadi sorotan di tengah ramainya perbincangan mengenai hubungannya dengan Sarwendah. Diketahui selama beberapa waktu terakhir, banyak penggemar dan akun media sosial menyebut Giorgio adalah CEO sekaligus pemilik PT Global Loyalty Indonesia (GLI). 

Klaim tersebut sering digunakan para penggemar jika membahas latar belakang dan kondisi finansial Giorgio. Namun, narasi tersebut kini dibantah langsung oleh pihak perusahaan.

Melalui pernyataan resmi yang diunggah akun Instagram @gli.id pada Senin (8/6/2026), PT Global Loyalty Indonesia menegaskan bahwa Giorgio Antonio Chandra bukan CEO maupun pemilik perusahaan tersebut.

“Menanggapi berita yang beredar di media sosial berkenaan dengan terdapat berita hoax Saudara Giorgio Antonio Chandra adalah CEO/Pemilik PT Global Loyalty Indonesia (GLI), kami menginformasikan bahwa hal tersebut tidak benar,” tulis pihak GLI.

Tak hanya membantah status CEO, perusahaan juga menegaskan bahwa Giorgio tidak memiliki hubungan struktural maupun kepemilikan saham di perusahaan tersebut.

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