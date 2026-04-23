Sinopsis Sinetron Turun Ranjang Eps 19: Meri Mengaku pada Wira

JAKARTA - 'Turun Ranjang' tayang hari ini pukul 20.15 WIB di RCTI Channel 28.Sinetron ini dibintangi oleh Rachquel Nesia (Naza), Samuel Zylgwyn (Albi), Faradilla Yoshi (Zia), Indra Evans (Natha), Gunawan Sudrajat (Wira), Kaetlyn William (Dewi), Adryan Arief (Ken) dan aktor-aktor berbakat lainnya.

Naza menunjukkan rekaman Wira kepada Albi, menuduhnya hanyalah 'boneka' ayahnya yang bergerak demi kepentingan harta. Albi mencoba mematahkan tuduhan itu dengan memaparkan bukti keterlibatan Natha dalam penculikan Leon, namun Naza, yang emosinya sudah di puncak, tidak mau mendengar. Kepercayaannya kepada Albi retak, sementara simpatinya kepada Natha justru semakin kuat. Di saat yang bersamaan, Meri yang hendak melarikan diri berhasil ditangkap oleh anak buah Wira di terminal.

Wira memberi Meri pilihan yang tidak bisa ditolak: jujur atau 'dihilangkan'. Di hadapan Wira, Meri akhirnya melepas topengnya sepenuhnya, ia mengakui bahwa semua yang ia lakukan murni karena uang, dan ia menawarkan seluruh kebenaran dengan satu syarat: dibayar dengan harga yang mahal. Di tempat lain, kondisi Natha kembali 'drop' saat Natha ribut karena Wira. Natha tantrum dan secara dramatis menarik jarum infusnya hingga darah hingga keluar darah banyak, membuat Naza panik, dan Albi yang kebetulan datang segera minta pertolongan perawat.

Melihat Naza yang begitu takut kehilangan Natha, Albi meminta maaf dan bicara jujur, ia mencurahkan seluruh beban situasi yang menghimpitnya, dan memberikan pilihan tulus: jika Naza memang mencintai Natha, ia rela melepasnya.

Bagaimana Naza menanggapi Albi?

