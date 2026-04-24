Sosok Hitam dan Bau Gosong, Pengalaman Mencekam dari Backstage

JAKARTA – Dalam episode Bisikan Gaib, Keenan kembali membagikan pengalaman lain yang tidak kalah menyeramkan saat berada di sebuah lokasi latihan dan backstage.

Kejadian ini bermula ketika ia mencium aroma gosong yang sangat menyengat, seolah ada sesuatu yang terbakar di sekitarnya. Namun anehnya, saat ia mencoba mencari sumber bau tersebut, tidak ditemukan apa pun yang bisa menjelaskan asal aroma tersebut.

Rasa penasaran membuat Keenan terus memperhatikan sekelilingnya. Hingga akhirnya, ia melihat sesuatu yang membuatnya terdiam. Di hadapannya, muncul sosok tinggi besar berwarna hitam pekat.

Sosok tersebut tidak bergerak cepat ataupun mengganggu, melainkan hanya berjalan perlahan. Namun justru dari situlah muncul rasa tidak nyaman yang sulit dijelaskan. Keberadaannya terasa sangat nyata, seolah benar-benar berada di ruang yang sama.

Keenan menggambarkan bahwa ukuran sosok tersebut jauh lebih besar dibanding manusia pada umumnya, sehingga membuatnya merasa kecil dan tidak berdaya saat melihatnya.

Tidak hanya itu, pengalaman mistis juga terjadi di area kamar mandi. Ia sempat mendengar suara seperti ada aktivitas di dalam, namun ketika dicek, ruangan tersebut kosong tanpa siapa pun.

Rangkaian kejadian ini membuat Keenan mulai menyadari bahwa pengalaman yang ia alami bukan sekadar sugesti atau perasaan biasa, melainkan sesuatu yang benar-benar ia lihat dan rasakan secara langsung.