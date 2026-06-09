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Berawal dari Beli Obat Nyamuk Malam-Malam, Angga ABK Melihat Sosok Ini di Atas Pohon Kuburan

Anindita Trinoviana , Jurnalis-Selasa, 09 Juni 2026 |17:02 WIB
Berawal dari Beli Obat Nyamuk Malam-Malam, Angga ABK Melihat Sosok Ini di Atas Pohon Kuburan
Angga ABK jadi sorotan usai bagikan cerita mistis yang dialaminya sejak kecil saat berbincang dengan Robby Purba dalam Bisikan Gaib. (Foto: MNC Media)
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JAKARTA - Pengalaman mistis yang dialami Angga sejak kecil kembali menjadi sorotan setelah ia membagikan kisahnya saat berbincang dengan Robby Purba dalam segmen Bisikan Gaib. Pria asal Jawa Tengah tersebut mengaku sudah beberapa kali mengalami kejadian yang sulit dijelaskan secara logika.

Menurut pengakuan sang ibu, kepekaan terhadap hal-hal tak kasat mata sudah terlihat sejak Angga masih berusia sangat muda.

Salah satu pengalaman yang paling membekas terjadi ketika Angga masih duduk di bangku sekolah dasar. Saat itu, ia diminta membeli obat nyamuk pada malam hari dan harus melewati area pemakaman yang berada di dekat kampungnya. Di tengah perjalanan, Angga mencoba mencari sumber suara tersebut. Namun saat menoleh ke arah atas pohon, ia mengaku melihat sosok perempuan berambut panjang sedang bergoyang sambil tertawa.

Seiring bertambahnya usia, pengalaman serupa disebut masih terus terjadi. Mulai dari firasat yang beberapa kali menjadi kenyataan hingga berbagai peristiwa aneh yang membuat orang-orang disekitarnya percaya bahwa Angga memiliki kepekaan berbeda dibanding kebanyakan orang. Meski demikian, Angga mengaku berusaha menjalani hidup secara normal dan tidak terlalu memikirkan hal-hal yang berada di luar logika tersebut.

Seperti apa cerita lengkap pengalaman mistis yang dialami Angga sejak kecil hingga dewasa? Saksikan selengkapnya dalam tayangan di channel YouTube @robbypurbaofficial.

(ant)

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