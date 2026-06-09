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Cerita Kampung Angga ABK di Bisikan Gaib: Kalau Sudah Maghrib, Mending Jangan Keluar

Khafid Mardiyansyah , Jurnalis-Selasa, 09 Juni 2026 |23:02 WIB
Cerita Kampung Angga ABK di Bisikan Gaib: Kalau Sudah Maghrib, Mending Jangan Keluar
Bisikan Gaib
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JAKARTA - Di balik ramainya sebuah tempat wisata yang pernah menjadi kebangaan warga, tersimpan cerita yang hingga kini masih mebuat masyarakat sekitar bergidik ngeri. Bukan karena wahana atau bangunannya, melainkan karena rentetan kejadian tragis yang terus terjadi dan memunculkan berbagai spekulasi di kalangan warga setempat.

Saat berbincang dengan Robby Purba pada segmen Bisikan Gaib, Angga mengungkap bahwa sejak kawasan wisata tersebut dibangun, cerita tentang korban tenggelam hingga kejadian-kejadian ganjil terus bermunculan. Bahkan menurut cerita yang berkembang di amsyarakat, ada keyakinan bahwa tempat tersebut berdiri di atas sebuah perjanjian yang diyakini melibatkan tumbal. Meski tidak pernah terbukti secara resmi, cerita itu terus hidup karena banyaknya insiden yang terjadi selama bertahun-tahun.

Tak hanya soal korban tenggelam, kawasan tersebut juga pernah diwarnai insiden kesurupan massal hingga berbagai kejadian yang membuat warga semakin yakin bahwa ada sesuatu yang tidak bias di sana. Situasi itulah yang perlahan membuat citra tempat wisata tersebut berubah dari destinasi favorit menjadi lokasi yang dipenuhi cerita misteri.

Apa sebenarnya yang terjadi di balik tempat wisata tersebut? Benarkah semua hanya kebetulan, atau ada rahasia yang belum terungkap hingga sekarang? Saksikan kisah lengkapnya di channel YouTube @robbypurbaofficial.
 

(kha)

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