Bisikan Gaib: Sosok Peniru Keluarga Berkeliaran di Rumah Rimar Idol!

JAKARTA - Pengalaman mistis yang dialami keluarga Rimar Callista rupanya tidak hanya sebatas penampakan biasa. Dalam program Bisikan Gaib bersama Robby Purba, penyanyi jebolan Indonesian Idol itu membagikan kisah menyeramkan yang terjadi di rumah masa kecilnya, termasuk momen ketika sang ayah disebut sampai terpental saat berhadapan dengan sosok misterius bermata merah saat listrik padam

Menurut cerita Rimar, kejadian itu terjadi ketika seluruh anggota keluarga sedang berada di rumah. Saat sang ayah tengah beribadah, tiba-tiba muncul sosok yang awalnya menyerupai istrinya. Namun setelah diperhatikan lebih dekat, sosok tersebut memiliki mata merah dan penampilan yang jauh dari manusia biasa. Dalam situasi yang menegangkan itu, ayah Rimar disebut berusaha melindungi keluarganya hingga akhirnya terdorong dan terjatuh ke area jemuran rumah.

Tak hanya sang ayah, adik Rimar juga disebut kerap mengalami gangguan sejak kecil. Hampir setiap malam ia menangis dan muntah karena mengaku melihat sosok perempuan misterius. Menurut Rimar, kemampuan melihat hal-hal yang tak kasat mata memang dimiliki beberapa anggota keluarganya dan sudah ada sejak generasi sebelumnya.

Meski sering mengalami kejadian aneh, keluarga Rimar memilih untuk tidak mendalami hal-hal berbau mistis. Mereka justru memperbanyak doa dan rutin berkeliling rumah sambil membacakan ayat-ayat suci. Seiring waktu, gangguan yang dirasakan pun perlahan berkurang hingga akhirnya suasana rumah menjadi jauh lebih tenang.

Namun benarkah sosok bermata merah itu yang paling menyeramkan? Atau masih ada kisah lain yang belum pernah diceritakan sebelumnya? Saksikan cerita horor Rimar Callista selengkapnya hanya di channel YouTube @robbypurbaofficial.

(kha)

Celebrity Okezone menghadirkan berita terbaru, eksklusif, dan terpercaya seputar artis dalam dan luar negeri