Sosok Peniru Anggota Keluarga Berkeliaran di Rumah Rimar Idol, Siapa Sebenarnya Mereka?

Rimar Callista ungkap pengalaman mistis yang dialami saat di rumah masa kecilnya di Bisikan Gaib bersama Robby Purba. (Foto: MNC Media)

JAKARTA - Rimar Callista mengungkap sederet pengalaman mistis yang pernah dialaminya saat tinggal di rumah masa kecilnya. Dalam program Bisikan Gaib bersama Robby Purba, juara Indonesian Idol Special Season 2021 itu menceritakan berbagai kejadian aneh yang kerap dialami keluarganya selama bertahun-tahun.

Salah satu hal yang paling sering terjadi adalah kemunculan sosok misterius yang disebut mampu menyerupai anggota keluarga. Tak jarang mereka merasa melihat ibu, ayah, atau penghuni rumah lainnya melintas, padahal sosok tersebut ternyata tidak pernah berada di lokasi yang dimaksud.

"Katanya memang itu jalan rayanya mereka. Jadi bukan penghuni rumah, tapi numpang lewat," ucap Rimar.

Salah satu kejadian yang paling membekas terjadi saat dirinya sendirian di rumah. Ketika hendak mengambil buku untuk tugas sekolah, Rimar mengaku melihat sosok menyeramkan di balik tirai yang sedikit terbuka.

Karena ketakutan, ia langsung mengambil buku yang dibutuhkan dan bergegas masuk ke kamar. Keesokan harinya, Rimar mencoba memastikan apa yang dilihatnya malam itu. Namun saat kembali memeriksa lokasi yang sama, area tersebut hanya berupa tembok biasa tanpa bentuk apapun yang menyerupai sosok mengerikan yang sempat dilihatnya.

Tak hanya itu, masih banyak kisah lain yang diungkap Rimar, mulai dari sosok yang menyerupai anggota keluarga hingga pengalaman sang ayah yang disebut pernah berhadapan langsung dengan makhluk misterius.

Penasaran dengan cerita lengkapnya? Saksikan selengkapnya di channel YouTube @robbypurbaofficial.

(ant)

Celebrity Okezone menghadirkan berita terbaru, eksklusif, dan terpercaya seputar artis dalam dan luar negeri