Sinopsis Sinetron Turun Ranjang Eps 15: Albi Tantang Natha Rela Korbankan Nyawa Demi Naza

JAKARTA - 'Turun Ranjang' tayang hari ini pukul 20.15 WIB di RCTI Channel 28.Sinetron ini dibintangi oleh Rachquel Nesia (Naza), Samuel Zylgwyn (Albi), Faradilla Yoshi (Zia), Indra Evans (Natha), Gunawan Sudrajat (Wira), Kaetlyn William (Dewi), Adryan Arief (Ken) dan aktor-aktor berbakat lainnya.

Albi mengajak Naza berlibur berdua untuk menjauhkannya dari pengaruh Natha, sementara Leon dititipkan ke rumah Wira bersama Meri. Liburan itu membawa momen-momen yang mulai membangun kedekatan Albi dan Naza. Namun, Natha mengikuti mereka, dan di puncak kenekatannya, ia melompat dari ketinggian di depan Naza sebagai 'bukti cinta' yang dramatis.

Natha ditemukan tergeletak dengan kaki patah, dikelilingi warga, suara ambulans mendekat. Naza yang tiba bersama Albi langsung menangis tak terbendung melihat kondisi Natha, sebuah reaksi yang tidak luput dari perhatian Albi. Di kamar perawatan, Natha kembali mengucapkan cintanya kepada Naza, menyatakan bahwa ia lebih baik mati daripada hidup tanpa Naza. Albi memilih untuk keluar dari kamar, meninggalkan mereka berdua.

Hari-hari berikutnya berjalan dalam dua dunia yang berbeda: Naza merawat Natha di rumah sakit, sementara Albi merawat Leon bersama Zia. Jarak itu perlahan memperlebar celah di antara Albi dan Naza. Albi kemudian menghadapi Natha secara langsung, menantang batas keberanian Natha dengan pertanyaan yang tajam: Apakah Natha benar-benar rela mengorbankan nyawa demi Naza?

Bagaimana respon Natha terhadap Albi?

(kha)

Celebrity Okezone menghadirkan berita terbaru, eksklusif, dan terpercaya seputar artis dalam dan luar negeri