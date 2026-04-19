Sinopsis Sinetron Turun Ranjang Eps 14: Albi Ajak Natha Makan Malam Bersama

JAKARTA - 'Turun Ranjang' tayang hari ini pukul 20.15 WIB di RCTI Channel 28.Sinetron ini dibintangi oleh Rachquel Nesia (Naza), Samuel Zylgwyn (Albi), Faradilla Yoshi (Zia), Indra Evans (Natha), Gunawan Sudrajat (Wira), Kaetlyn William (Dewi), Adryan Arief (Ken) dan aktor-aktor berbakat lainnya.

Albi dan Naza menjalani proses interogasi di kantor polisi terkait kematian Suris. Sepanjang perjalanan pulang, Albi tidak bisa mengenyahkan curiganya. Ia bertanya kepada Naza apakah ada sesuatu yang janggal yang sempat ia perhatikan. Keduanya mulai menyusun kepingan-kepingan yang belum terhubung, dan nama Suster Meri perlahan masuk dalam radar kecurigaan mereka.

Setibanya di rumah, Albi dan Naza mencoba menjebak Meri dengan serangkaian pertanyaan terselubung. Namun, Meri terbukti lebih cerdik dari yang diduga. Ia merespon setiap jebakan dengan cerita yang mulus dan meyakinkan. Albi bahkan sengaja berbohong bahwa Suris akan kembali minggu depan untuk melihat reaksi Meri, namun Meri tetap tidak retak. Saat diminta menunjukkan identitas resmi karena Suris sudah meninggal dan polisi akan memeriksa semua pihak, Meri pun dengan tenang menyiapkan jawabannya.

Di luar ketegangan itu, malam itu adalah ulang tahun Naza. Albi mengajaknya keluar untuk merayakan, namun Natha ternyata juga sudah merencanakan hal yang sama. Naza tidak bisa menolak ajakan Albi sebagai suaminya. Di tengah makan malam itu, Albi justru mengundang Natha untuk bergabung di meja yang sama, sebuah langkah taktis yang membuat Natha gagal memprovokasi dan justru Naza yang bingung harus berpihak ke mana.

