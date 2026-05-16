Sinopsis Sinetron 'Terikat Janji' Eps 42: Kalimat Sengit Sena Buat Novan Pucat

JAKARTA - 'Terikat Janji' tayang hari ini pukul 19.00 WIB di RCTI Channel 28. Sinetron ini dibintangi oleh Arya Saloka (Sena), Asha Assuncao (Davina), Fendy Chow (Dipa), Yoriko Angeline (Jihan), Rizky Hanggono (Novan), Kinaryosih (Mayang), Virnie Ismail (Veronica), Ibob Tarigan (Dion), Rizky Djanbi (Reza), Oding Siregar (Prama) dan aktor-aktor berbakat lainnya.

Sena dan Tommy mendatangi kantor Kusuma Food untuk meminta keterangan dari Davina terkait perkembangan kasus pembunuhan Pak Andi. Setelah pihak kepolisian pergi, fokus Davina langsung mengarah ke luka di tangan Sena yang terkena tumpahan kopi panas saat mencoba melindunginya. Kedekatan yang intens ini diam-diam diperhatikan oleh Tara, yang mulai menaruh curiga bahwa hubungan Davina dan Sena kini sudah tidak lagi sekadar pura-pura.

Ketegangan bermula saat Davina membawa Sena menemui Novan untuk membahas desain proyek mess karyawan. Di tengah perbincangan, Sena tanpa sengaja melontarkan kalimat menohok mengenai kekejaman pelaku pembunuhan yang tega menyembunyikan jenazah Pak Andi dari pihak keluarga. Ucapan spontan Sena seketika membuat wajah Novan pucat karena teringat dosa masa lalunya yang telah menyembunyikan kematian Ryan dan menguburnya di lahan gudang lama Kusuma Food.

Sikap Novan yang mendadak panik dan gelisah tentu saja tidak luput dari pandangan tajam Sena. Meski Novan berusaha keras mengalihkan pembicaraan dengan kembali membahas proyek bangunan, Sena terus mengamati perubahan gerak-gerik pria itu dengan penuh kecurigaan. Di balik kepanikan Novan, benih-benih cinta antara Davina dan Sena justru semakin tumbuh subur tanpa mereka sadari.

Momen romantis kembali tercipta di lobi kantor saat sepatu Davina mendadak terlepas. Tanpa ragu, Sena berlutut di hadapan Davina dan memakaikan kembali sepatu tersebut dengan sangat lembut. Pemandangan manis yang memperlihatkan chemistry kuat keduanya kembali disaksikan oleh Tara yang langsung merasa gemas melihat kedekatan mereka. Namun, di balik momen hangat itu, badai penyelidikan masih terus bergulir.

Sena kini telah menerima seluruh data rekaman CCTV museum selama tiga hari terakhir untuk dianalisis lebih mendalam guna memburu pelaku utama. Di saat yang sama, ketegangan di jalan raya belum usai karena Reza dan Dion terus melakukan pengejaran sengit terhadap Hans. Kepanikan Hans kini berada di puncak karena ia menyadari identitasnya sudah di ujung tanduk. Apakah Sena berhasil membaca gelagat mencurigakan Novan, dan mampukah Reza serta Dion meringkus Hans malam ini?

(kha)

