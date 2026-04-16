MNCTV dan GTV Hadir Lebih Dekat di Karawang Lewat UKBR & New Family 100

JAKARTA - MNCTV dan GTV kembali menyapa masyarakat Indonesia melalui rangkaian program off-air yang penuh hiburan dan aksi berbagi.

Kali ini, giliran warga Karawang yang akan merasakan langsung kemeriahan sekaligus keberkahan dari program unggulan UKBR Berbagi Rezeki serta New Family 100 Festival.

Program UKBR Berbagi Rezeki akan hadir pada 16–18 April 2026 dengan menghadirkan Andrew Andika, Ihsan Taroreh, Ryo KDI, dan Kiki Primadona.

Melalui program ini, MNCTV menghadirkan aksi nyata berbagi kebahagiaan kepada masyarakat, mulai dari uang kaget hingga program bedah rumah yang telah membantu ribuan keluarga di berbagai daerah.

Tak hanya itu, masyarakat Karawang juga dapat menikmati kemeriahan New Family 100 Festival yang berlangsung pada 14–18 April 2026 mulai pukul 10.00 WIB, bertempat di Resinda Park Mall, Karawang.