Menyapa Warga Karawang, GTV Persembahkan New Family 100 Festival Bareng Irfan Hakim!

JAKARTA - GTV akan kembali menyapa pemirsa setianya lebih dekat melalui rangkaian acara New Family 100 Festival. Bagi warga Karawang, bersiaplah menjadi yang pertama merasakan keseruan ini. GTV akan hadir langsung menghibur Anda di Resinda Park Mall Karawang, 13 hingga 18 Maret mulai pukul 10.00 WIB.

Di festival ini, Anda berkesempatan tatap muka langsung dengan Irfan Hakim dan deretan bintang tamu populer lainnya. Bukan hanya menonton, Irfan juga mengajak Anda untuk turun langsung menjadi peserta game show keluarga nomor satu ini.

Berbagai activity seru telah disiapkan dengan beragam hadiah menarik yang siap dibawa pulang. Semua rangkaian acara ini bisa Anda nikmati secara gratis!

Festival ini juga direncanakan mendatangi kota-kota besar lainnya, seperti:

- Bekasi

- Jakarta

- Bogor

- Depok

- Sukabumi.

- Kabupaten Tangerang

- Tangerang Selatan

Agar tidak tertinggal informasi mengenai jadwal di kota selanjutnya, pastikan Anda terus memantau akun Instagram @officialgtvid.

Jangan lupa saksikan terus New Family 100 setiap hari pukul 19.15 WIB di GTV. Pastikan tayangan di rumah Anda sudah jernih dengan melakukan scan ulang TV digital atau STB ke Channel 30 (arahkan antena ke wilayah Kebon Jeruk, Jakarta Barat). Jika sedang bepergian, Anda tetap bisa menonton via live streaming di aplikasi RCTI+ atau Vision+.

