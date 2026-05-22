Nella Kharisma Siap Bikin Semarang Ambyar di Road To Kilau Raya Kota Semarang

JAKARTA - Kota Semarang kembali bersiap menjadi pusat kemeriahan hiburan rakyat terbesar. MNCTV akan menghadirkan “Road To Kilau Raya Kota Semarang” ditayangkan secara langsung dari Lapangan Pancasila, jantung Kota Semarang, dengan suguhan hiburan spektakuler penuh musik, budaya, dan kemeriahan untuk seluruh masyarakat.

Sang Ratu Patah Hati, Nella Kharisma, akan menjadi sorotan utama dengan penampilan spesial yang siap mengajak warga Semarang bergoyang, bernyanyi, dan ambyar bersama sepanjang malam.

Tak hanya itu, panggung “Road To Kilau Raya Kota Semarang” juga akan dimeriahkan oleh deretan bintang ternama seperti Iis Dahlia, Ridho Rhoma bersama Sonet 2 Band, Irfan Hakim, Trio Macan, Intan KDI, Erhan KDI, 3 Biduan, hingga aksi magis penuh kejutan dari Master Limbad.

Nuansa dangdut legendaris juga akan semakin terasa lewat penampilan Sang Pangeran Dangdut, Ridho Rhoma bersama Sonet 2 Band yang akan membawa suasana penuh nostalgia.

Selain suguhan hiburan musik, masyarakat juga akan disuguhkan berbagai kemeriahan khas Kota Semarang, mulai dari budaya daerah, kuliner legendaris, hingga beragam aktivitas menarik dan bagi-bagi rezeki yang siap menambah keseruan acara.

Kehadiran MNCTV di berbagai kota menjadi bagian dari upaya mendekatkan diri dengan para pemirsanya di seluruh Indonesia. Tunggu kedatangan MNCTV di kotamu berikutnya.

Saksikan “Road To Kilau Raya Kota Semarang” pada Jumat, 23 Mei 2026 pukul 19.30 WIB, ditayangkan secara langsung di MNCTV Rumahnya Dangdut, Channel 29.

